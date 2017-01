Praha - Fotbalová Slavia Praha podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka uzavřela přestup reprezentanta Jana Sýkory z Liberce. Třiadvacetiletý univerzální hráč dnes s týmem odletěl na soustředění do Číny.

"Přestup Jana Sýkory dokončen. Honza je již na palubě letadla China Eastern a s týmem startuje do Číny. Vítej a šťastný let nejen dnes," uvedl Tvrdík na svém twitterovém účtu.

Podle klubového webu ještě Sýkorův přestup není zcela definitivně hotov. "S kádrem, který je aktuálně na cestě do Číny, nastoupila do letadla i nejnovější posila. Do Slavie přichází reprezentant Jan Sýkora. Dostal povolení se připravovat společně se sešívanými. Jeho přestup do Slavie by měl být dotažen v následujících dnech či hodinách," uvedl klub.

Sýkora je zřejmě nejžádanějším českým hráčem zimního přestupového období. Vedle Slavie se o něj zajímaly i další dva kluby z elitní trojky ligové tabulky vedoucí Plzeň a třetí Sparta. Letenští měli na reprezentačního univerzála opci, ale rozhodli se ji neuplatnit, takže hráči by již nic nemělo bránit v příchodu do Edenu.

"Vedení Sparty nás informovalo, že neuplatní opci na služby Sýkory. My jsme mu tak dali svolení odcestovat na soustředění se Slavií. Momentálně ladíme detaily smluv," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Slovanu Liberec Jan Nezmar.

Sýkora, který měl v Liberci smlouvu do června 2018, prožil životní podzim. Hattrickem v závěrečném předkole pomohl Slovanu do základní skupiny Evropské ligy a tam hned v prvním zápase proti Karabachu zaznamenal v čase 10,69 sekundy nejrychlejší gól v historii soutěže. Odchovanec Plzně, který působil i ve Spartě a Brně, si na podzim připsal také tři starty za reprezentaci.

Měl by se stát pátou zimní posilou Slavie po brankáři Přemyslu Kovářovi, obráncích Michaelu Lüftnerovi a Peru-Egilu Floovi a záložníkovi Marku Alvirovi.