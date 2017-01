Chaj-kchoui (Čína) - Obránce či záložník Jan Sýkora je rád, že se jeho přestup do fotbalové Slavie z Liberce stihl vyřešit před čtvrtečním odletem na soustředění do čínského Chaj-kchoui. Do Edenu se rozhodl jít kvůli větší konkurenci a i kdyby na něj uplatnila předkupní právo konkurenční Sparta, odmítl by ji.

"Byl jsem hrozně rád, že na mě Slavia nabídku podala. Celé volno jsem rozmýšlel, jaký krok udělat. Když jsem se sešel s vedením včetně trenéra, tak jsem věděl, že půjdu sem," uvedl Sýkora v rozhovoru pro slávistický web.

"Jsem rád, že se to vyřešilo těsně před tím, než Slavia vyrazila na soustředění do Číny. Je to profesionální klub se super zázemím, skvělými fanoušky a velkými ambicemi. V tomhle Slavia vyhrála," doplnil třiadvacetiletý univerzál, o kterém uvažovaly i další dva české kluby z elitní trojky Plzeň a Sparta.

Letenští měli na Sýkoru předkupní právo, ale opci nakonec neuplatnili. "I kdyby Sparta předkupní právo uplatnila, tak bych řekl, že tam nepůjdu a asi by se to vyřešilo," podotkl Sýkora.

Těší se, že v druhém celku tabulky Slavii bude čelit větší konkurenci. "Nebojím se toho, byl to jeden z důvodů, proč jsem šel právě sem. Mám díky tomu možnost se připravit na případné zahraniční angažmá a co nejvíc se tady zlepšit. Když zvládnu konkurenci tady, pak můžu jít ven," prohlásil hráč s třemi reprezentačními starty.

Jako univerzál může hrát na více postech v sestavě. "S trenérem jsme se o tom předběžně bavili. Říkal, že se to ještě může změnit, když budu vypadat dobře na jiných postech, ale předběžně se mnou počítá na kraje zálohy," prohlásil Sýkora.

Zatímco Liberec je v tabulce až třináctý, se Slavií bude bojovat o titul. "Myslím na něj od doby, co jsem začal hrát fotbal. Ale není to v tuhle chvíli nějaká priorita. Ještě je před námi čtrnáct kol, tak bych to ještě nechal být," konstatoval rodák z Plzně.

Se slávisty nyní začal soustředění na čínském ostrově Chaj-nan. "Je to super, vzrušující. Ještě jsem to nikdy nezažil a užívám si to. Akorát ten dlouhý let byl šílený. Z klimatizace jsem vždycky vyřízený. Ale seděl jsem vedle (vedoucího mužstva) Standy Vlčka, který byl super. Je hodný, pokecali jsme, bylo to v klidu," dodal Sýkora s úsměvem.