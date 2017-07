Výskyt nejohroženější české ale i evropské sovy, sýčka obecného (na snímku), budou následující rok na severu Moravy a ve Slezsku monitorovat ornitologové. Ti v současné době vědí jen o třech hnízdech v této oblasti. Chtějí najít další a navíc do terénu instalovat stovky speciálních budek, ve kterých by vzácná malá sova mohla zahnízdit. ČTK to řekl 28. ledna koordinátor projektu Petr Orel ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. ČTK/Ožana Jaroslav