Paříž - Hokejisté Švýcarska zdolali na mistrovství světa v Paříži favorizovanou Kanadu 3:2 v prodloužení, přestože už v sedmé minutě prohrávali 0:2. Obhájce titulu i přes porážku stále vládne skupině B o dva body před svým dnešním sokem, třetí jsou o bod za Švýcarskem Češi. Finsko zdolalo Norsko 3:2 v prodloužení a po porážce s Francií (1:5) nepřipustilo další překvapení na svůj účet. Slovinsko prohrálo v přímém souboji o udržení s Běloruskem 2:5, ve skupině B skončí poslední a sestoupí do divize I.

Kanaďané rychle vedli po trefách Ryana O'Reillyho a Mitche Marnera, ale mezi 47. a 50 minutou smazali ztrátu Fabrice Herzog a Vincent Praplan. Vítěznou trefu si připsal v čase 63:40 opět Herzog.

Finové další překvapení nepřipustili a zdolali Nory v prodloužení

O tříbodovou výhru přiški Finsko 29 sekund před koncem třetí třetiny po trefě Andrease Martinsena, ale v čase 61:55 rozhodl Markus Hännikäinen.

Finové nastoupili s černými páskami, aby uctili památku v pátek zesnulého bývalého prezidenta Mauna Koivista. V důležité bitvě o postup do play off mezi soky, kteří na turnaji dosud nasbírali po sedmi bodech, se na gól čekalo do 19. minuty.

Nejdříve v úvodním dějství nevyužili Finové přesilovku při vyloučení Patricka Thoresena, naopak Norové při Hännikäinenově pobytu na trestné lavici udeřili. Od modré čáry vystřelil Nösterbö a Bastiansen úspěšně tečoval před Korpisalem.

Další přesilovku na přelomu první a druhé třetiny po Ahově faulu Norové neužitkovali a sami inkasovali v 26. minutě při Sveumově vyloučení. Haugena překvapil střelou z levé strany z úhlu Hietanen.

Při Martinsenově trestu pak sice Norové odolali, ale hned osm vteřin po jeho návratu z trestné lavice Honka vypálil za levým kruhem a trefil přesně pravý horní roh Haugenovy branky. Pojistit vedení se ale Finům nepodařilo.

"Měli jsme hodně gólových příležitostí, ale nedařilo se nám je proměnit. Mohli jsme dát na 3:1, ale jejich brankář chytal dobře. Ale hráli jsme dobře, vyhráli jsme a to je to nejdůležitější," řekl finský útočník Sebastian Aho oficiálnímu webu MS.

Finové, kteří si boj o čtvrtfinále zkomplikovali především prohrou s domácí Francií, opět nepodali nijak přesvědčivý výkon. V závěrečném dějství se ubránili při dvou oslabeních, přičemž při Filppulově vyloučení jim po střele Mathise Olimba pomohla levá tyč. V power play ale dotlačil puk v závěru v brankovišti za Korpisala Martinsen.

Na přelomu třetí třetiny a prodloužení Finové odolali v oslabení. Naopak Hännikäinen hned po návratu z trestné lavice proměnil po přihrávce Pyöräläho únik a zajistil Finsku důležitou výhru.

"Hráli jsme dobrý zápas. Kdyby nám někdo řekl, že budeme hrát po třech třetinách s Finy 2:2, tak bychom to brali. Za pár hodin budeme s bodem spokojení," prohlásil norský útočník Anders Bastiansen.

Norové získali v 19 vzájemných duelech na MS s Finy bod počtvrté. V letech 1990 (3:3) a 1996 (1:1) dosáhli na remízy a před devíti lety podlehli 2:3 v prodloužení.

Hokejisté Slovinska prohráli s Běloruskem a sestoupili

Nováček mezi elitou ze Slovinska sice vedl po první třetině 2:1, ale v druhém dějství inkasoval čtyři góly a zápas ztratil.

"Jsme samozřejmě po této porážce hodně smutní. Začali jsme dobře, ale ve druhé třetině jsme měli několikaminutové špatné pasáže. Tam jsme si zápas prohráli," řekl slovinský útočník Jan Urbas.

Bělorusové se díky první výhře na turnaji bez ohledu na výsledek svého posledního duelu udrží v případě, že ve skupině A neskončí poslední pořadatel příštího světového šampionátu Dánsko nebo když sedmý tým v Kolíně nad Rýnem nebude mít lepší bilanci než oni. V úterý ještě hrají s Norskem.

"Lepší pozdě než nikdy," pochvaloval si první úspěch na turnaji gólman Běloruska Kevin Lalande. "Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Po první třetině se to mohlo zlomit na obě strany. Náš výkon v první třetině nebyl takový, jaký jsme potřebovali k výhře. Ale ve druhé jsme hráli opravdu dobře," dodal Lalande.

V klíčové bitvě o udržení měli první možnost ve třetí minutě Slovinci, ale Robar ztroskotal na Lalandeovi. Slovinci se po faulech Gregorce a Kranjce ubránili téměř čtyři minuty v oslabení včetně čtyř vteřin ve třech proti pěti. Ve 14. minutě už se Bělorusové radovali, když z levého kruhu trefil protější horní roh Pavlovič.

V 17. minutě při Chenkelově vyloučení vyrovnal Jeglič, který po Saboličově střele a Verličově přihrávce zamířil do odkryté branky. Tým Nika Zupančiče ještě 45 vteřin před první pauzou otočil stav, když Rodman využil přesnou střelou clony před Lalandem.

Druhé dějství ovládli Bělorusové. Už po 29 vteřinách po akci uzdraveného Andreje Kosticyna zblízka vyrovnal Kovyršin. Bělorusové se ubránili při trestu Lisovce a v polovině zápasu se dočkali vedení. Šinkevičův zblokovaný pokus poslal do odkryté branky Pavlovič, jenž se radoval z druhé trefy v utkání a čtvrté na turnaji.

Odpovědět se snažil Sabolič, ale v 39. minutě Slovinci prohrávali už o dva góly. Pavlovičovu přihrávku usměrnil za Krošelje Šinkevič. Osud Slovinců prakticky zpečetil 17 vteřin před koncem druhé třetiny Stas, který při Robarově trestu vleže doklepl puk do prázdné branky.

Snaha Slovinců ve třetí třetině už byla marná. V 47. minutě při Drozdově trestu zamířil Kovačevič do horní tyče a Bělorusové už náskok bez problémů uhájili.

Skupina B (Paříž):

Norsko - Finsko 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Bastiansen (Nörstebö), 60. Martinsen - 26. Hietanen (Aho, V. Lajunen), 29. Honka (Ohtamaa, Hännikäinen), 62. Hännikäinen (Pyörälä). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Kubuš (SR) - Dědulja (Běl.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 6:7, navíc Ohtamaa (Fin.) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 8108.

Norsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Johannesen, Bonsaksen, Sörvik - M. Olimb, Patrick Thoresen, K. A. Olimb - Röymark, Rosseli Olsen, Bastiansen - Martinsen, K. Forsberg, Reichenberg - Trettenes, Olden, Roest - Karterud. Trenér: Petter Thoresen.

Finsko: Korpisalo - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen, Järvinen, Kukkonen - Rantanen, Aho, V. Filppula - Puljujärvi, Kemppainen, Pyörälä - Savinainen, Pihlström, Sallinen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala. Trenér: Lauri Marjamäki.

Slovinsko - Bělorusko 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Jeglič (Verlič, Sabolič), 20. D. Rodman (Kovačevič, Pretnar) - 14. Pavlovič (Šinkevič, Linglet), 21. Kovyršin (A. Kosticyn, S. Kosticyn), 30. Pavlovič (Šinkevič), 39. Šinkevič (Pavlovič, Linglet), 40. A. Stas (Stefanovič). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Stricker - Kaderli (oba Švýc.) Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 5:5, navíc Robar (Slovin.) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 7158.

Slovinsko: Krošelj - Kovačevič, Pretnar, Gregorc, Robar, Vidmar, Kranjc, Podlipnik, Repe - Jeglič, Tičar, Sabolič - Verlič, Muršak, Urbas - D. Rodman, Goličič, Ograjenšek - Kuralt, Mušič, Pem. Trenér: Nik Zupančič.

Bělorusko: Lalande - Korobov, Lisovec, Šinkevič, Chenkel, Jevenko, Vorobej - S. Kosticyn, Kovyršin, A. Kosticyn - Šarangovič, Linglet, Pavlovič - Kulakov, Děmkov, A. Stas - Drozd, A. Volkov, Kogalev - Stefanovič. Trenér: Dave Lewis.

Kanada - Švýcarsko 2:3 v prodl. (2:0, 0:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. R. O'Reilly (Marner, Parayko), 7. Marner (Ch. Lee, Konecny) - 47. Herzog (Praplan, Richard), 50. Praplan (Hollenstein), 64. Herzog (Untersander, Ambühl). Rozhodčí: Odinš (Lot.), Salonen (Fin.) - Leermakers (Niz.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 12.932.

Kanada: Pickard - Parayko, Vlasic, Demers, De Haan, Matheson, Ch. Lee, Morrissey - MacKinnon, Scheifele, R. O'Reilly - Simmonds, Giroux, Killorn - Skinner, Duchene, Couturier - Marner, Point, Konecny - B. Schenn. Trenér: Jon Cooper.

Švýcarsko: Hiller (7. Genoni) - Diaz, Furrer, Kukan, Untersander, Loeffel, Genazzi, Marti - Rüfenacht, Schäppi, Almond - Praplan, Hollenstein, Haas - Ambühl, Suter, Brunner - Suri, Herzog, Richard - Bodenmann. Trenér: Patrick Fischer.

Tabulka:

1. Kanada 5 4 0 1 0 22:8 13 2. Švýcarsko 5 2 2 1 0 17:10 11 3. ČR 5 2 2 0 1 17:9 10 4. Finsko 5 2 1 1 1 15:15 9 5. Norsko 5 2 0 2 1 10:10 8 6. Francie 5 1 2 0 2 17:13 7 7. Bělorusko 6 1 0 1 4 11:24 4 8. Slovinsko 6 0 0 1 5 12:32 1