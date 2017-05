Ženeva - Švýcarsko má v pětadvacetičlenné nominaci na hokejové mistrovství světa dva hráče, kteří v uplynulé sezoně nastupovali v NHL. Jsou to útočníci Denis Malgin z Floridy a Tanner Richard z Tampy Bay. Kouč Patrick Fischer zařadil do týmu také šest vicemistrů světa z roku 2013 ze Stockholmu. Švýcaři budou v základní skupině B v Paříži jedním ze soupeřů české reprezentace.

Z účasti na turnaji se omluvili útočníci Nino Niederreiter z Minnesoty, Sven Andrighetto z Colorada či Sven Bärtschi s obráncem Lucou Sbisou z Vancouveru

Dvacetiletý Malgin po svém debutu v NHL v této sezoně sehrál 47 zápasů a připsal si 10 bodů za šest branek a čtyři asistence. Část ročníku strávil i na farmě ve Springfieldu. O čtyři roky starší Richard se také dočkal premiéry, sehrál tři duely za Tampu Bay a jinak působil v Syracuse v AHL.

Celý ročník na farmě v Clevelandu strávil zadák Dean Kukan, který má na kontě v dresu Columbusu osm utkání z ročníku 2015/16. Zkušenosti z NHL mají také brankář Jonas Hiller z Bielu a útočník Damien Brunner z Lugana.

Hiller odchytal za Anaheim a Calgary v základní části NHL 404 utkání a dalších 33 startů si připsal v play off. Brunner má na kontě z působení v Detroitu a New Jersey 121 utkání v základní části a 58 bodů za 25 tref a 33 asistencí. Ve 14 utkáních play off přidal pět gólů a čtyři přihrávky.

U stříbra ve Stockholmu byli obránci Raphael Diaz z Zugu, Philippe Furrer z Lugana a útočníci Simon Bodenmann z Bernu, Denis Hollenstein z Klotenu, Andres Ambühl z Davosu a Reto Suri z Zugu. Naopak debutovat na velké mezinárodní akci mohou gólman Niklas Schlegel z Curychu, bek Joël Genazzi z Lausanne, Ramon Untersander s útočníkem Thomasem Rüfenachtem z Bernu, Fabrice Herzog i Pius Suter z Curychu a Vincent Praplan z Klotenu.

Švýcaři sehráli v přípravě devět utkání. V Euro Hockey Challenge hráli v Amiens a Cergy s Francií (3:4 a 3:2 v prodloužení), v Trenčíně a Žilině se Slovenskem (2:1 a 3:0), ve Fribourgu a Bielu s Ruskem (2:1 a 2:0) a v La Chaux-de-Fonds a Basileji s Dánskem (4:5 a 2:0). V úterý podlehli v Ženevě v generálce Kanadě 1:4.

Do turnaje Švýcaři vstoupí v sobotu od 12:15 proti Slovinsku, pak budou hrát s Norskem, Francií, Běloruskem, Kanadou, Finskem a na závěr skupiny je čeká v úterý 16. května od 16:15 duel s Českem.

Nominace hokejistů Švýcarska na mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem:

Brankáři: Leonardo Genoni (Bern), Jonas Hiller (Biel), Niklas Schlegel (Curych),

obránci: Raphael Diaz, Dominik Schlumpf (oba Zug), Philippe Furrer (Lugano), Joël Genazzi (Lausanne), Romain Loeffel (Ženeva), Christian Marti (Curych), Ramon Untersander (SC Bern), Dean Kukan (Cleveland/AHL),

útočníci: Simon Bodenmann, Gaëtan Haas, Thomas Rüfenacht (všichni Bern), Fabrice Herzog, Reto Schäppi, Pius Suter (všichni Curych), Denis Hollenstein, Vincent Praplan (oba Kloten), Cody Almond (Ženeva), Andres Ambühl (Davos), Damien Brunner (Lugano), Reto Suri (Zug), Denis Malgin (Florida/NHL), Tanner Richard (Tampa Bay/NHL).