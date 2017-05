Švýcarský obránce týmu Nashville Predators Roman Josi přijímá gratulace od spoluhráčů v utkání play off zámořskéé NHL.

Švýcarský obránce týmu Nashville Predators Roman Josi přijímá gratulace od spoluhráčů v utkání play off zámořskéé NHL. ČTK/AP/Mark Humphrey

New York - Hokejisté Nashvillu porazili v třetím utkání konferenčního finále play off NHL Anaheim 2:1 a stejným poměrem vedou i v celé sérii. Predators otočili zápas dvěma góly ve třetí třetině, ten vítězný vstřelil v 58. minutě v přesilové hře švýcarský obránce Roman Josi.

Domácí byli od začátku aktivnějším týmem. Po dvou třetinách vedli 28:13 na střely, když v prvních dvanácti minutách prostředního dějství nedovolili soupeři vyslat jediný puk na branku. Přesto po čtyřiceti minutách prohrávali 0:1.

Hosty poslal do vedení v 36. minutě Corey Perry, který si tak dal dárek k úterním 32. narozeninám. Kanadský útočník v přesilové hře projel s pukem na holi až na úroveň brankové čáry a střelou z nulového úhlu překvapil Pekku Rinneho.

Skvěle chytající brankář Kačerů John Gibson, který nakonec čelil 40 střelám, tedy přesně dvojnásobnému počtu než jeho protějšek, hájil čisté konto do 44. minuty. Hrdinou okamžiku se pak stal Filip Forsberg, který vybojoval puk u zadního mantinelu, zpoza branky přihrál mezi kruhy Ryanu Ellisovi a jeho odraženou střelu poslal do odkryté sítě. Byl to jeho už šestý gól v bojích o Stanley Cup.

"Za tohle ho přece platíme," vtipkoval na Forsbergův účet obránce Mattias Ekholm, který později sehrál důležitou roli u rozhodující akce zápasu. "Ne, teď vážně. Zaslouží si tu obrovskou pozornost, protože je prostě opravdu dobrý hráč. Každý chce v této fázi sezony hrát co nejlépe a být tahounem týmu a to on přesně dělá," doplnil Ekholm.

Švédský bek byl v 47. minutě u jednoho ze dvou gólů Nashvillu, které v rozmezí pouhých deseti sekund rozhodčí neuznali kvůli nedovolenému atakování Gibsona. "Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby platily, ale nebrali jsme to nijak špatně. Nikdo nenadával. Věděli jsme, že se dál musíme soustředit na vlastní výkon," poznamenal Forsberg.

O deset minut později už mohl on i jeho spoluhráči slavit. V útočném pásmu se nechal zbytečně vyloučit za hru vysokou holí útočník Anaheimu Chris Wagner a Josi po 72 sekundách přetavil početní výhodu ve vítězný gól, když z pravého kruhu pro vhazování dorazil do odkryté branky Ekholmovu tečovanou střelu.

"Ukázali jsme, že jsme sebevědomý tým. Věděli jsme, že hrajeme dobře, a i když jsme dlouho nemohli dát gól, nikdo na střídačce nepanikařil," řekl Josi. "Měli jsme řadu šancí, spoustu střel. Říkali jsme si, že musíme dál hrát svoji hru a že nám to tam spadne."

Trenér Anaheimu Randy Carlyle uznal, že si jeho svěřenci nepočínali před vlastní brankou nejlépe. "Neměli jsme odražené puky, nedokázali jsme odstavit soupeřovy hráče. Když to porovnáme, tak Nashville byl dnes v koncovce daleko důraznější a hladovější," řekl. "Ani trošku jsme se nepřiblížili výkonu, na který máme. Ale i tak jsme dlouho měli šanci uspět a to je povzbuzující, protože příště určitě odehrajeme lepší zápas," doplnil Carlyle.

Nashville zůstal v letošním play off neporažený na vlastním ledě, kde vyhrál všech šest zápasů. V součtu s uplynulou sezonou neprohrál před vlastními fanoušky ve vyřazovacích bojích už desetkrát v řadě. Takovou bilancí se mohli naposledy chlubit před 20 lety hokejisté Detroitu.

Pokud Predators svou sérii prodlouží i ve čtvrtém utkání proti Anaheimu, které je na programu ve čtvrtek, bude je dělit už jen jediná výhra od premiérového postupu do finále Stanley Cupu.

Finále Západní konference play off NHL - 3. zápas:

Nashville - Anaheim 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky: 44. Forsberg, 58. Josi - 36. Perry. Střely na branku: 40:20. Diváci: 17.338. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Forsberg, 3. Rinne (všichni Nashville). Stav série: 2:1.