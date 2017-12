Praha - Čínský umělec a aktivista Aj Wej-wej představí dnes v Praze svůj film Human Flow, který natočil o uprchlících. Projekci filmu v kině Lucerna, která začne v 19:30, bude předcházet diskuse s autorem. Lidé hledající nový domov a život daleko od své vlasti jsou několik posledních let velkým tématem tvorby umělce. Věnuje se jim i Aj Wej-wejovo dílo, které do počátku ledna hostí Národní galerie v Praze.

Obrovská instalace gumového člunu s uprchlíky nazvaná Zákon cesty půjde poté do Austrálie na bienále v Sydney. NG jedná o dalších dvou zastávkách, jedna by mohla být Brusel, druhá Barcelona. Praha by do budoucna měla prostřednictvím NG získat další autorovo dílo, tentokrát by v jednom ze sídel galerie zůstalo natrvalo.

Šedesátiletý Aj Wej-wej je nyní asi nejznámějším čínským umělcem. Vystavuje v prestižních světových galeriích, je také politickým aktivistou, zastáncem svobody slova a fungování práva. Aj se proslavil jako kritik porušování lidských práv v Číně a čínského režimu.

V posledních letech se zajímá o situaci uprchlíků. Navštívil uprchlické tábory v Řecku, Turecku, Libanonu, Jordánsku, v palestinském pásmu Gazy, ale také v Africe, Mexiku nebo ve francouzském přístavu Calais.