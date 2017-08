Praha - Státní veterinární správa (SVS) bude namátkově kontrolovat vejce a kuřecí maso ze šesti evropských zemí, kde se v chovech mohl proti hmyzím parazitům používat insekticid, který může být nebezpečný pro zdraví. V Belgii a Nizozemsku úřady kvůli stopám insekticidu ve vejcích a kuřecím mase přistoupily k zavírání chovů, vejce a kuřecí z těchto dvou zemí se ale do Česka v poslední době nedovážely. ČTK to sdělil Petr Majer z tiskového oddělení SVS.

Dvě značky insekticidu, jehož některé šarže obsahovaly účinnou látku Fipronil s vysokým toxickým potenciálem, jsou na trhu vedle Belgie a Nizozemska také ve Francii, Itálii, Německu a Polsku. "SVS odebere namátkové vzorky vajec a kuřecího masa původem ze všech zmíněných šesti zemí zemí, pokud ho najedeme na trhu," uvedl Majer.

Vejce z Belgie byla podle veterinární správy na českém trhu naposledy v dubnu a vejce z Nizozemska naposledy v květnu. Kuřecí maso z Belgie se v Česku naposledy objevilo v červnu. "Kuřecí maso z Nizozemska tady je, ale jde převážně o maso z Brazílie," doplnil Majer.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) čeká na případné informace ze zahraničí. "Pokud kolegové v zahraničí mají informace o tom, že by závadná potravina byla distribuována i v České republice, tak mají povinnost to zanést do systému rychlého varování RASFF, tudíž bychom o tom byli informováni a zavčas mohli reagovat," uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

V Nizozemsku, Belgii a Německu úřady kvůli možné přítomnosti fipronilu stahují z trhu miliony kusů vajec. Látka, která bývá součástí přípravků proti klíšťatům, se nesmí používat na zvířata určená ke konzumaci.