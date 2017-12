Praha - EU v současné podobě je podle šéfky francouzské Národní fronty Marine Le Penové u konce s dechem. Protiimigrační strany by to měly využít a v příštích evropských volbách za půldruhého roku ji porazit zevnitř s projektem Evropy suverénních národů. Prvním krokem by bylo obnovení hranic mezi státy, instituce typu Evropské komise by zanikly, řekla dnes Le Penová na pražské konferenci protiimigračních stran, frakce Evropa národů a svobody (ENF).

"Evropská unie je u konce s dechem. Máme naději, že nesprávnou Evropu svrhneme zevnitř. Musíme jednat jako dobyvatel," prohlásila francouzská politička. Evropskou unii nazvala "katastrofální institucí, kvůli které evropský kontinent směřuje k zániku". Evropské národy by se měly osvobodit od okovů EU, uvedla.

Politický a volební projekt Unie evropských národů není utopií, ale alternativou. Nabídne "? la carte" chtěnou a nevnucenou spolupráci podle potřeb každé účastnické země a na míru. Projekt je postaven na dobrovolnosti a vzájemném respektu, každý stát by si mohl stanovit své politické i hospodářské cíle, uvedla francouzská politička.

Předseda SPD Tomio Okamura dodal, že projekt počítá se zachováním volného pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu a s právem na bezpečnost. Zatímco EU se podle Okamury mění v "totalitní stát", budoucnost Evropy je v decentralizaci ekonomické a politické. "Chceme co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti, odmítáme diktát současné nadnárodní struktury, která na spojení evropských národů parazituje," prohlásil.

EU nešetřili ani další aktéři konference protiimigračních stran, podle nichž zavádí bolševismus po vzoru Sovětského svazu, terorismus. Místopředseda českého sněmovního zahraničního výboru Jiří Kobza (SPD) uvedl, že ve vedení Evropské komise jsou "neomarxističtí šílenci", kteří nutí členské země přijímat "desetitisíce nepřizpůsobitelných a vágně identifikovaných imigrantů". EU podle Kobzy rovná se terorismus, masová imigrace a potápějící se Titanic; "záchranný člun nese jméno czexit". To ocenila europoslankyně a obhájkyně brexitu čili odchodu Británie z EU Janice Atkinsonová.

Konference připomínala spíše předvolební mítink, který Le Penová označila na twitteru za "elektrizující". Auditorium bylo vybaveno vlajkami, které vlály za mohutného aplausu během i po vystoupení každého z řečníků.