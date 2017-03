Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 19. března v Plzni. Tomáš Svoboda z Plzně, autor hattricku a nejlepší plzeňský hráč utkání.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 19. března v Plzni. Tomáš Svoboda z Plzně, autor hattricku a nejlepší plzeňský hráč utkání. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Plzeňští hokejisté během základní části před svými fanoušky zrovna nikterak nezářili a na 13 výher připadla stejná porce porážek, ale ve vyřazovacích bojích jsou doma zatím stoprocentní. V předkole s Vítkovicemi se přes nepříznivý vývoj série udrželi díky tomu ve hře o postup, s Libercem ve čtvrtfinále za totožného stavu 0:2 po zápasech venku uspěli znovu. První bod zajistil velkým dílem útočník Tomáš Svoboda, který si při výhře 6:3 připsal první hattrick kariéry v play off.

"A takový hattrick potěší samozřejmě o to více, když pomůže k výhře. Je super, že se nám podařilo vyhrát, protože stav 0:3 v sérii s Libercem už by byl špatný," řekl Svoboda po utkání novinářům. "Jsem rád, že jsme znovu uspěli doma a potvrdili, že tady bude těžké uspět. A že tu můžeme porazit kohokoliv, včetně Liberce," dodal Svoboda.

Plzeň vytěžila takřka maximum z přesilových her. Čtyřikrát hrála v početní výhodě a třikrát ve hře pět na čtyři skórovala, z toho Svoboda dvakrát. Postaral se také ale gólem na 3:1 ve 13. minutě o první zásah Škody v sérii při rovnovážném stavu hráčů na ledě, kdy obě mužstva byla v pěti. Všechny tři trefy pod Ještědem nastříleli Západočeši také v přesilovkách.

"Říkali jsme si před zápasem, že potřebujeme zlepšit hru v pět na pět. Jsme moc rádi, že jsme během toho dali konečně i gól, ale samozřejmě se pořád hodně rozhoduje v přesilovce. Takže stejně tak máme radost z toho, že nám fungovaly přesilovky," pochvaloval si třicetiletý forvard, jenž zaujal kromě jiného i perfektní souhrou s Ondřejem Kratěnou.

Plzeň vedla v utkání 2:0, 3:1 a 4:2, ale v těchto fázích si užívala dvoubrankový náskok vždy jen velmi krátce. Až odskočení na 5:3, když Svoboda ve 48. minutě uzavřel svůj střelecký koncert, přinesl změnu. "Moc to nepřispěje psychice, když hned inkasujete po svém gólu. Už jsme to tak měli v Liberci, že jsme šli ve druhém utkání do vedení a hned o něj přišli," připomněl Svoboda.

Věří, že jeho tým dokáže navázat na výhru i v pondělí, kdy je na programu duel číslo čtyři. "Nohy bolí po takovém utkání rozhodné méně, než kdyby se ten zápas prohrál. Liberec zjistil, že to s námi nebude mít jednoduché. A my uděláme všechno proto, abychom v pondělí uspěli znovu a sérii vyrovnali," řekl Svoboda.