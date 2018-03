Birmingham - Překážkář Petr Svoboda do finále na halovém mistrovství světa v Birminghamu nepostoupil. V třetím semifinálovém běhu skončil čtvrtý časem 7,64 sekundy a celkově obsadil jedenácté místo.

"Nepovedl se mi start. Francouz vedle mě to strašně trefil, myslel jsem si, že je to ulitý start. Nějak mě to vylekalo, snažil jsem se ho na dvou metrech doběhnout, srazil jsem první překážku a pak jen lítal ze strany na stranu," uvedl Svoboda v rozhovoru pro Českou televizi.

Oproti sobotnímu rozběhu, v němž dosáhl času 7,68, se cítil lépe. Po zdravotních problémech však není zdaleka v takové formě jako v úvodu sezony, kdy se blýskl v Jablonci výkonem 7,51. "Včerejší rozběh mi pomohl, ale strašně jsem to rval. Po nemoci mi chybí lehkost," řekl čtvrtý nejlepší překážkář z halového MS v roce 2010 a halový evropský šampion z roku 2011.

Jasně nejlepší čas zaběhl v semifinále domácí Andrew Pozzi, úřadující halový mistr Evropy si vylepšil letošní maximum na 7,46 sekundy.

Štafeta českých čtvrtkařů skončila na halovém mistrovství světa v Birminghamu pátá. Michal Desenský, Patrik Šorm, Filip Šnejdr a trojnásobný světový šampion z individuálního závodu na 400 metrů Pavel Maslák porazili ve finále jen domácí Brity. Z vítězství se radovali senzačně Poláci ve světovém rekordu 3:01,77 minuty. Za titulem mířili od prvního úseku Američané, kteří ovládli štafetu na předchozích šesti světových šampionátech, ale finišman Vernon Norwood v cílové rovince neodolal náporu Jakuba Krzewiny. Polští běžci připravili Američany i o světový rekord, jejich čtyři roky starý zápis ze Sopot překonali o 36 setin sekundy. Češi byli dlouho poslední, na pátou příčku je vytáhl Maslák, který proběhl cílem o 21 setin před britským finišmanem Leem Thompsonem.

Halové mistrovství světa v atletice v Birminghamu:

Muži:

1500 m: 1. Tefera (Et.) 3:58,19, 2. Lewandowski (Pol.) 3:58,39, 3. Igidír (Mar.) 3:58,43.

3000 m: 1. Kejelcha 8:14,41, 2. Barega (oba Et.) 8:15,59, 3. Birgen (Keňa) 8:15,70.

60 m př.: 1. Pozzi (Brit.) 7,46, 2. J. Eaton (USA) 7,47, 3. Manga (Fr.) 7,54.

Tyč: 1. R. Lavillenie (Fr.) 590, 2. Kendricks (USA) 585, 3. Lisek (Pol.) 585.

4x400 m: 1. Polsko (Zalewski, Omelko, Krawczuk, Krzewina) 3:01,77 - světový rekord, 2. USA 3:01,97, 3. Belgie 3:02,51, ...5. ČR (Desenský, Šorm, Šnejdr, Maslák) 3:04,87.

Ženy:

800 m: 1. Niyonsabaová (Bur.) 1:58,31, 2. Wilsonová (USA) 1:58,99, 3. Oskanová-Clarkeová (Brit.) 1:59,81.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 696, 2. Reeseová (USA) 689, 3. Moguenaraová-Taroumová (Něm.) 685.

4x400 m: 1. USA (Hayesová, Molineová, Wimbleyová, Okolová) 3:23,85, 2. Polsko 3:26,09, 3. Británie 3:29,38.

Semifinále:

Muži:

60 m př.: 1. Pozzi (Brit.) 7,46, ...11. Svoboda (ČR) 7,64 - vyřazen.