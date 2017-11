Praha - České basketbalistky se v neděli poprvé sešly pod vedením nového trenéra Štefana Svitka. Zatímco většina kádru se se slovenským koučem stále seznamuje, Tereza Pecková už o něm může vyprávět, jelikož pod ním hraje už od léta za maďarský Miskolc, který Svitko vede současně s českou reprezentací. A vicemistryně světa z roku 2010 pro něj má jen slova chvály.

"Holky se mě samozřejmě na trenéra ptaly dopředu. Ale dala jsem jim jen pozitivní reference. Nic špatného jsem o něm neříkala, protože ani nic takového na něj nevím," řekla Pecková v dnešním rozhovoru s novináři v Praze.

"Je hodně impulzivní, přísný, striktní, ale to je dobře. Je to dobrý kouč. Má cit pro to, kdy to odlehčit a kdy nás naopak seřvat, když se někdo nesoustředí," charakterizovala padesátiletého bývalého československého reprezentanta.

Zároveň ale spoluhráčky varovala, že kouč umí i vybouchnout. "Je hodně perfekcionalista. Dbá hodně na pravidla v obraně. A při tréninku má také přísně daná pravidla. Tam je hodně přísný a umí rychle vybouchnout, ale po tréninku je s ním sranda," uvedla. Sama prý někdy ani neumí rozlišit, kdy Svitek žertuje a kdy mluví vážně. "To mám problém poznat. Tak se začnu smát a on se rozzlobí, že to myslel vážně. A naopak," dodala.

Reprezentantky se připravují na sobotní kvalifikační duel s Německem a pod Svitkem zatím stihly tři tréninky. "Je to celkem intenzivní, maká se, dělají se akce. Není moc času na přípravu, tak to není o individuálních činnostech ale o souhře, děláme hodně obranu. Ale i útok. Soustředíme se hlavně sami na sebe, než řešit soupeře. Je krátký čas a úspěšnější bude ten, kdo se na to dokáže co nejrychleji připravit," uvedla Pecková.

Do národního týmu se Pecková vrací po dvou letech. Naposledy byla na mistrovství Evropy 2015. Na letošním šampionátu ani neměla chuť reprezentovat, místo toho vyrazila s přítelem a děčínským pivotem Jakubem Krakovičem a další reprezentantkou Romanou Hejdovou na charitativní cestu do Ekvádoru.

"Bylo to přes jednu francouzskou hráčku, která má svou charitu. Sbírali materiál pro nejchudší školy v ekvádorských horách, tak jsme to tam dovezli a trávili s dětmi čas. A pak se zas vydali do jiné školy. Bylo to super. Člověk si tam uvědomí, co mi tady vlastně řešíme za problémy. Tam lidi nemají nic a jsou stejně hrozně šťastní. Je to úplně jiný svět. Nikdo nemohl uvěřit, že nám je třicet let a nemáme děti. Tam už v patnácti mají dvě děti," vyprávěla Pecková.

Nyní ji však se změnou trenéra národní tým znovu lákal. "Spíš jsem byla zvědavá na to, co se tady změní. Protože mi přišlo, že se to delší dobu nijak neměnilo a spíše to stagnovalo. Tak jsem byla zvědavá, jestli přijde nový impulz. A to myslím, že se povedlo. Cítím tu novou energii," konstatovala.

Už byla u největšího úspěchu českého ženského basketbalu v podobě stříbra na mistrovství světa 2010. Nyní by týmu chtěla pomoci vůbec postoupit na evropský šampionát v roce 2019. K tomu je třeba v konkurenci Německa, Švýcarska a Belgie skončit alespoň na druhém místě skupiny.

"Neřešily jsme, jestli z prvního nebo druhého místa, ale cíl je postup. Belgie jde teď hodně nahoru, takže to s nimi bude těžké. Jestli chceme postoupit, tak bychom měly Německo a Švýcarsko dvakrát porazit. Na to máme. Pak se uvidí, co s Belgií," dodala Pecková.