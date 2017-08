Račice (Litoměřicko) - Oslavný skok do vody račického kanálu, který kajakář Josef Dostál předvedl po zisku světového titulu na 500 metrů, odnesly jeho sluneční brýle. Utopil je a už se nenašly. Dostál nenaplnil dědovu předpověď, podle níž po zlatu z Moskvy už neměl další titul získat.

Dostál plánoval, že při těsném dojezdu kopne kajak do cíle bez ohledu na to, že sám skončí ve vodě. Ve finiši měl před soupeři náskok, ale vykoupal se stejně. "Tak jsem si stoupnul a hodil tam pěkného placáka na záda a utopil jsem s tím brejle. To mě trošku mrzí, ale že budou pohřbené s čerstvým titulem mistra světa, tak snad je na dně račického kanálu budou rozežírat červi s velkou slastí," řekl novinářům.

Tentokrát nevypálil od startu naplno, šetřil síly na druhou polovinu závodu. Na 350 metrech musel přehmátnout pádlo. "Bál jsem se, že mi to ubere na rychlosti, ale nemohl jsem s tím nic moc dělat. Bál jsem, že Oleg Kucharyk půjde přede mě, ale on v posledních 50 metrech strašně zkapal, což mě ještě víc nakoplo," popisoval.

Posledních dvacet metrů si užíval a mohl slavit. Těsně po vítězství se potkal také s dědou, který mu před třemi lety předpovídal, že kvůli dalším zájmům mimo kanoistiku už žádný další titul nezíská. "Tak jsem mu teď říkal: 'Vidíš, dědo, neměl jsi pravdu, vyhrál jsem, ale na ryby s tebou půjdu stejně'," prozradil šťastný Dostál.

Sobotní splín po bronzové medaili na kilometru, na kterém také pomýšlel na zlato, ho poměrně rychle přešel. "Přišli kamarádi, říkali, že to je neskutečný výsledek, což měli pravdu. Říkali, že si to musím na těch stupních užít a v tu chvíli mě to opustilo. Když jsem šel na stupně, pořádně jsem si to užil," řekl.

Fandila mu maminka i sestry, které si na dnešní finále narychlo odskočily z beachvolejbalového turnaje v Ládví. "To je úplně super. Kdo má sourozence, ví, jaké to je, když ho podporují. Mám se ségrama suprový vztah, o to je to hezčí," pochvaloval si Dostál.

Svůj přístup ke sportu sdílí s fanoušky na sociálních sítích. "Můj hashtag dostalstyle, který propaguju, je takové to, že člověk musí makat naplno, ale zároveň si u toho užívat. To se líbí mladým lidem. Myslím, že dneska jsem v tom smyslu jel tu pětistovku," prohlásil.

Je mu trochu líto, že pětistovka není olympijská trať. "Mrzí mě to, protože na pětistovce jsem lepší. Nicméně kdyby byla, tak by se na ni soustředilo třeba víc lidí. Já s tím nic neudělám," dodal.