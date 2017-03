Paříž - Světový tisk dnes přijal porážku nizozemských populistů ve středečních parlamentních volbách s úlevou. Komentáře se vesměs shodují na tom, že nápor krajní pravice byl alespoň pro tentokrát úspěšně odražen.

Podle francouzského ekonomického deníku Les Echos byly nizozemské volby testem pro celou Evropu a podařilo se zabránit nejhoršímu. Voliči prý zřejmě ocenili tvrdost, s níž premiér Mark Rutte zvládl konfrontaci s Tureckem v nynější diplomatické krizi. "Následovali také svého premiéra v jeho odhodlání prolomit spirálu populismu v Evropě," dodal list, který také označil za "historickou" vysokou volební účast v Nizozemsku.

Francouzský konzervativní deník Le Figaro hovoří o "velké úlevě" pro tradiční strany v Evropě, zejména ve Francii. Le Monde poznamenává, že populisté Geerta Wilderse získali více křesel než doposud. Jde podle něj ale o úspěch s hořkou příchutí, protože dlouhodobé průzkumy mu dávaly naději na volební vítězství.

Britský deník The Telegraph soudí, že nizozemští voliči odmítli krajní pravici. Wildersův slib populistické "revoluce" vyšel naprázdno poté, co se jeho straně nepodařilo splnit naděje jejích podporovatelů. The Guardian uznává, že by Wildersovo vítězství bylo výrazně symbolické, ale střízlivě připomíná, že by nebylo dostatečné k tomu, aby se populisté chopili moci. Už před volbami bylo jasné, že vládu bude muset vytvořit koalice čtyř či pěti stran a že již všechny daly najevo, že s Wildersem spolupracovat nebudou.

Podle italského deníku La Repubblica Wildersova populistická vlna Nizozemsko nezaplavila. I tento list si všímá patrného vlivu Rutteho nepoddajnosti vůči Turecku, kterého chtělo v Nizozemsku agitovat ve prospěch posílení pravomocí svého prezidenta v dubnovém referendu. List Corriere della Sera upozornil, že nizozemský populistický politik není žádným novým Donaldem Trumpem. Cesta k novému volebnímu zemětřesení v Evropě tak podle listu byla uzavřena.

Podle španělského deníku El País Wildersova strana sice zvýšila počet svých poslanců z 15 na 20, ale "minula svůj cíl". Wilders tak nedostal šanci stát se prvním vítězem "eurofobní ligy v Evropě", která má také své zástupce ve Francii, v Německu a v Rakousku.

Americký list The Washington Post označil výsledky voleb za hlavní úder proti xenofobnímu populismu. Podle The New York Times voliči, hlasující v rekordních počtech, odměnili pravicové a středopravicové strany, které zčásti přejaly nekompromisní rétoriku.

Hollande a Macron uvítali vítězství vládních lidovců

Francouzský prezident François Hollande dnes uvítal volební vítězství nizozemských lidovců premiéra Marka Rutteho nad protiislámskými a protievropskými populisty pod vedením Geerta Wilderse. Podle agentury Reuters tak učinil i centristický francouzský politik Emmanuel Macron, kterému průzkumy veřejného mínění dávají největší naději na to v jarních volbách Hollandea v Elysejském paláci nahradit.

Hollande, který je téměř na konci svého pětiletého funkčního období, blahopřál Ruttemu k nečekaně výraznému vítězství navzdory tomu, že Wilders v předvolebních průzkumech dlouhodobě vedl.

Nizozemské volby byly i pro další vývoj na evropské politické scéně mimořádně ostře sledované a nyní se pozornost přesouvá na Francii, kde stále ještě neztrácí své prezidentské ambice vůdkyně nacionalistů a Wildersova spojenkyně na mezinárodním poli Marine Le Penová.

"Prezident srdečně gratuluje Marku Ruttemu k jeho jasnému vítězství proti extremismu," řekl socialista Hollande ve svém oficiálním prohlášení. Macron ocenil výsledky na twitteru. "Nizozemsko nám ukazuje, že průlom krajní pravice není hotovou věcí a že pokrokoví (politici) získávají rozhodující převahu," napsal 39letý prezidentský kandidát, který se zavázal, že zmodernizuje francouzskou politiku a překoná rozdíly mezi tradiční levicí a pravicí.

Průzkumy veřejného mínění ve Francii ukazují, že Le Penová vyhraje první kolo prezidentské volby v dubnu, ale pak prohraje v rozhodujícím druhém kole v květnu. Navíc je jedno, zda by v druhém kole proti ní stál Macron nebo kandidát konzervativní pravice François Fillon. Toho ale provází skandál kolem fiktivního zaměstnávání manželky jako parlamentní asistentky za horentní odměny a je pravděpodobnější, že nepostoupí.

Generální tajemník Le Penové Národní fronty Nicolas Bay zhodnotil kladně posílení postavení Wildersovy nacionalistické Strany pro svobodu v parlamentu. Oproti předchozím volbám si polepšila z 15 na zatím 20 poslaneckých křesel. "To je opravdový úspěch," řekl. Rutteho lidovci sice vyhráli, získali 33 mandátů, tedy o osm méně než minule.

Němečtí politici jsou s výsledkem voleb spokojeni

Němečtí politici dávají najevo spokojenost s výsledem nizozemských parlamentních voleb. Kancléřka Angela Merkelová telefonicky gratulovala vítězi voleb Marku Ruttemu.

"Těším se na naši další dobrou spolupráci jako přátel, sousedů, Evropanů," citoval slova Merkelové na twitteru její mluvčí Steffen Seibert.

Radost z výsledků voleb neskrývalo ani německé ministerstvo zahraničí vedené šéfem sociální demokracie Sigmarem Gabrielem. "Nizozemci odmítli protievropské populisty. To je dobře, potřebujeme vás pro silnou Evropu," stojí na twitterovém účtu německé diplomacie.

Spokojenost s posílením středových stran, s proevropskými hlasy voličů a vysokou volební účastí dal na twitteru najevo také německý ministr vnitra Thomas de Maiziére. "Nizozemci se rozhodli pro Evropu a proti pravicovým populistům. Vysoká volební účast je vítězstvím demokracie," konstatoval zase ministr spravedlnosti Heiko Maas‏.

V podobném tónu se nesou i reakce opozičních stran Levice a Zelených. Naopak Alternativa pro Německo by si podle své předsedkyně Frauke Petryová přála lepší výsledek pro Wilderse.