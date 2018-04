Gold Coast (Austrálie) - Světový rekordman Usain Bolt atletickou kariéru ukončil před osmi měsíci, ale pořád chvílemi nerozumí tomu, že právě on dosáhl takových úspěchů. Osminásobný olympijský vítěz se svěřoval při tiskové konferenci na Hrách Commonwealthu, kam přicestoval jako divák. Byl rád, že už nemusí sám závodit a slouží jako inspirace pro ostatní.

Jednatřicetiletý Jamajčan se po skončení kariéry rozhodně nenudí. Má spoustu aktivit včetně snahy o rozvoj fotbalové kariéry. Má ale čas na rozjímání nad svým veleúspěšným atletickým životem a pořád nechápe, jak to dokázal.

"Jsem z jamajského venkova, hrával jsem fotbal na ulici. Nakopával jsem lahve, cokoliv, co se mi dostalo do ruky. Běhal jsem bosky. Ani na chvíli jsem si nepomyslel, že to dojde tak vysoko. Takže pro mě je prostě úžasné se někdy jen posadit a žasnout, protože jsem toho tolik dokázal," řekl držitel nejrychlejších časů planety na stovce a dvoustovce.

Těší ho být příkladem pro ostatní. "Pořád dostávám zprávy nebo se setkávám s lidmi, nejen s lidmi kolem atletiky a sportu, ale i s běžnými lidmi, kteří mi říkají, že jsem je inspiroval, aby tvrdě pracovali a stali se třeba lékařem nebo si jen zlepšili svůj život," vykládal. "Jsem šťastný, že inspiruji lidi, aby se stali lepšími. Chvílemi je to až neuvěřitelné," dodal.

Považuje pouze za otázku času, než ho někdo zastíní. "Řekl jsem pár atletům, že teď přichází jejich chvíle. Tenhle sport rozhodně potřebuje někoho, aby vystoupil a stal se takovou osobností," poznamenal.