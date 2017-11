Praha - Elitní plážový volejbal by se měl od příštího roku vrátit do České republiky, otazníkem ale zůstávají finance. V kalendáři pro novou sezonu je v rámci Světového okruhu zařazen čtyřhvězdičkový turnaj mužů a žen od 20. do 24. června a zatímco v minulosti se hrálo v Praze na Štvanici, svaz aktuálně jedná o pořádání v Ostravě. Vedení zároveň očekává, že získá jako v minulosti finanční podporu od státu.

"Pracujeme s variantou Ostrava, která je sice pravděpodobná, ale zatím není nic podložené smluvně. Jednání probíhají," řekl předseda volejbalistů Marek Pakosta na webu svazu. "Světovka by měla by být zajištěna na dva roky," doplnil člen správní rady svazu Michal Provazník.

Svaz se domlouvá s Ostravou, ale není vyloučeno, že se akce vrátí do Prahy, kde se turnaj uskutečnil v minulosti šestkrát - pro muže v letech 2008, 2010, 2011 a 2012, pro ženy v sezonách 2014 a 2015. Před třemi lety skončil triumfem dvojice Kristýna Kolocová, Markéta Sluková. Obě hráčky jsou elitními beachvolejbalistkami i dál, jen Nausch Sluková tvoří dvojici s Barborou Hermannovou a Hoidarová Kolocová se dotáhla do špičky s Michalou Kvapilovou.

Zásadní bude zajistit akci ekonomicky. Jen na odměny pořadatelé potřebují 300 tisíc dolarů (150 tisíc na každou kategorii), což je v přepočtu přes 6,5 milionu korun. Pakosta pro ČTK uvedl, že hlavním zdrojem pokrytí mají být finance z programu ministerstva školství na podporu významných mezinárodních akcí. "Ale ten ještě není vypsaný, ostatně jako všechny ostatní programy ministerstva, takže to znamená určitou nejistotu," konstatoval Pakosta.

Teoreticky by se mohlo stát, že svaz bude muset turnaj znovu odvolat. "Informovali jsme mezinárodní federaci, že tam je riziko, které neumíme ovlivnit. Znají situaci a vědí, že se nám do toho promítá politika a a určitá nefunkčnost sekce sportu na ministerstvu. Pokud bychom na financování neměli, tak to musíme zrušit, ale je to krajní varianta, protože turnaj by měl významný pozitivní dopad na celý český volejbal a svým způsobem je to i propagace Česka," řekl Pakosta.

Společný turnaj Světového okruhu se měl v Praze hrát letos v květnu, ale svaz ještě pod vedením Zdeňka Haníka se loni v prosinci pořadatelství z ekonomických a organizačních důvodů vzdal.

Nový turnaj je vypsán jako čtyřhvězdičkový, což je druhá nejvyšší kategorie v hierarchii Světového okruhu. "Nad námi jsou už jen majory a mistrovství světa," podotkl Pakosta a za zásadní označil, že se představí muži i ženy. "To nám umožní nasadit do hry domácí dvojice bez ohledu na jejich postavení v žebříčku."

Českým párům, pokud by se turnaj konal v ČR i v roce 2019, může akce přispět i k účasti na olympiádě v Tokiu 2020. "Byl by určitou formou podpory našich špičkových týmů s výhledem na olympijskou kvalifikaci," dodal Pakosta.