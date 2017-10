Singapur - Světová jednička Simona Halepová z Rumunska vstoupila do Turnaje mistryň v Singapuru výhrou 6:4, 6:2 nad Caroline Garciaovou z Francie, jež se mezi nejlepších osm tenistek sezony kvalifikovala poprvé v kariéře. Vítězně vstoupila do Turnaje mistryň také bývalá světová jednička Caroline Wozniacká z Dánska, která Ukrajinku Elenu Svitolinovou smetla 6:2 a 6:0. Svitolinová stejně jako Garciaová na Turnaji mistryň debutuje.

Šestadvacetiletá Halepová výhrou za půldruhé hodiny ukončila jedenáctizápasovou vítěznou sérii, která Garciaové vynesla postup do Singapuru. Zároveň oplatila o dva roky mladší Francouzce dva týdny starou porážku z finále turnaje v Pekingu. "Byl to skvělý zápas. Není to nikdy jednoduché proti Caroline, vždyť mě porazila v Pekingu, ale dařilo se mi a ráda hraji tady v Singapuru," řekla Halepová v rozhovoru na kurtu.

Rumunka si připsala první vítězství v roli světové jedničky. "Jsem za to ráda, zbavuje mě to tlaku. Užívám si, že jsem na této pozici, a snad budu ve druhém zápase hrát ještě lépe než dnes," poznamenala Halepová.

Wozniacká v Singapuru zlomila negativní bilanci se Svitolinovou, se kterou v předchozích třech vzájemných zápasech uhrála jediný set. Letos ji Svitolinová porazila ve finále v Dubaji i v Torontu. Na Turnaji mistryň ale měla sedmadvacetiletá Dánka jasnou převahu. Proměnila všech pět brejkbolů, sama neztratila podání a ve druhém setu vyprovodila turnajovou čtyřku s kanárem. "Dostala jsem ji trochu dolů. Ona pak ztratila sebedůvěru nebo se do toho snažila chodit až moc," řekla po jednoznačném zápase Wozniacká.

Třiadvacetiletá Svitolinová přijela do Singapuru jako vítězka pěti turnajů v této sezoně, víc titulů žádná hráčka nezískala. Po zápase neskrývala zklamání. "Dneska byl pro mě hrozný den. Byl to pravděpodobně můj nejhorší zápas, který jsem za posledních pár let odehrála," poznamenala.

Další zápasy Červené skupiny se budou hrát ve středu. Od 13:30 SELČ nastoupí dnešní vítězky Halepová a Wozniacká, pak se utkají Svitolinová s Garciaovou.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru

(tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Červená skupina:

Halepová (1-Rum.) - Garciaová (8-Fr.) 6:4, 6:2, Wozniacká (6-Dán.) - Svitolinová (4-Ukr.) 6:2, 6:0.

1. Wozniacká 1 1 0 2:0 1 2. Halepová 1 1 0 2:0 1 3. Garciaová 1 0 1 0:2 0 4. Svitolinová 1 0 1 0:2 0