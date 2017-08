Londýn - Britský tenista Andy Murray vynechá kvůli zranění kyčle poslední grandslam sezony US Open. Druhý hráč světového žebříčku hrál naposledy zápas 12. července ve Wimbledonu, kde ho ve čtvrtfinále vyřadil po pěti setech Američan Sam Querrey.

Třicetiletý Murray se následně odhlásil z turnajů v Montrealu a v Cincinnati. Kvůli tomu přišel tento týden o post světové jedničky, o nějž ho připravil Španěl Rafael Nadal.

Na US Open Murray získal před pěti lety první ze tří grandslamových titulů.

"Zkoušel jsem odpočívat a rehabilitovat, abych byl připraven. Posledních pár dnů jsem už trénoval, ale na to, abych mohl celý turnaj vyhrát, to stále ještě bolí," řekl Murray na dnešní tiskové konferenci v New Yorku.