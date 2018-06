Světlá nad Sázavou (Havlíčkobrodsko) - Sklárny společnosti Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou jsou na prodej za částku výrazně převyšující miliardu korun. Jednou z důležitých podmínek prodeje stanovených majitelem firmy Luborem Cervou je zachování výroby a dlouhodobá strategie rozvoje těchto skláren se stovkami zaměstnanců. Vyplývá to z dnešní společné tiskové zprávy Crystalite a poradenské firmy BDO Advisory, která získala mandát na prodej skláren. Uvedla, že kupce hledá zejména v zahraničí.

Záměr oznámil Cerva počátkem června. "Firmu prodávám s čistým svědomím, protože se jí daří, je ve skvělé kondici a je připravena na další růst," uvedl v aktuální tiskové zprávě. Spolu s menší sklárnou v Květné na Uherskohradišťsku, již si Cerva nechá, zaměstnává Crystalite přes 1000 lidí. Obrat celého podniku loni převýšil 1,2 miliardy korun.

Na oznámení prodeje už podle BDO Advisory reagovali první zájemci, poradenská firma přesto oslovi další vytipované subjekty. Oslovit chce do deseti zahraničních firem. "Primárně uvažujeme o zahraničním partnerovi, pro kterého bude akvizice sklárny znamenat komplementární doplnění portfolia a synergii v jeho dalších obchodních aktivitách," uvedl partner BDO Advisory Petr Kymlička. Transakce by se podle něj mohla uskutečnit do konce roku nebo v příštím roce.

"Společnost BDO Advisory jsme zvolili zejména vzhledem k její mezinárodní síti, díky které mají bohaté zahraniční zkušenosti s prodeji výrobních podniků," uvedl ve zprávě Cerva k prodeji. Dodal, že po téměř deseti letech svého působení ve sklárnách naplnil vizi, již si na začátku stanovil. "O veškerém dění budeme informovat nejen zaměstnance závodu, ale i místní samosprávu," slíbil podnikatel.

Crystalite patří ve Světlé nad Sázavou a okolí mezi největší zaměstnavatele. Sklárny s pěti tavicími agregáty zpracují denně až 150 tun skloviny, vyrábí nápojové a dekorační sklo.

Původní sklárny Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou patřily do zadlužené sklářské skupiny Bohemia Crystalex Trading (BCT). Výroba v nich skončila v září 2008 a na majetek byl prohlášen konkurz. Firma podnikatele Cervy závod koupila v roce 2009.