Washington - Další vesměs odmítavé reakce i dnes vyvolává páteční rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat vstup do Spojených států obyvatelům sedmi muslimských zemí. Zatímco představitelé Evropské unie či Británie se pokoušejí vyjasnit otázky kolem cest lidí mířících do USA, německá kancléřka Angela Merkelová Trumpův krok rázně odsoudila. Za svobodný přístup cizinců do USA vytrvale demonstrují stovky lidí na amerických letištích. Sám Trump rozhodnutí opět obhajoval a uvedl, že nezpůsobilo žádné větší problémy.

"Nutný a rozhodný boj proti terorismu žádným způsobem neospravedlňuje všeobecné podezřívání lidí určité víry, v tomto případě lidí muslimské víry, nebo lidí určitého původu," uvedla dnes Merkelová, která se vůbec poprvé osobně vyslovila k pátečnímu exekutivnímu nařízení, jež Trump zdůvodňuje snahou snížit riziko teroristického útoku na území USA.

Naopak britská premiérka Theresa Mayová, která již dříve dala najevo nesouhlas s novým americkým opatřením, nechce zrušit plánovanou státní návštěvu Trumpa ve své zemi, k čemuž ji v internetové petici vyzval více než milion voličů.

Britské ministerstvo zahraničí, jehož šéf Boris Johnson kritizoval Trumpa již v neděli, dnes lidi vlastnící v Británii pas některé z dotčených zemí ujistilo, že zákaz se vztahuje pouze na odlety ze zmíněné skupiny států, tedy Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie.

Naopak Evropská komise teprve posuzuje, zda se Trumpovo nařízení může dotknout například také lidí s pasy zemí EU. "Situace není v této chvíli jasná. Jsme uprostřed procesu zjišťování, zda má exekutivní příkaz důsledky pro cesty evropských občanů s dvojím občanstvím jedné ze sedmi zemí, pro které zákaz nyní platí," řekl dnes novinářům mluvčí EK Margaritis Schinas.

Český premiér Bohuslav Sobotka prohlásil, že Trump má plné právo omezit migraci do USA, příště by ale měl podobný krok konzultovat se spojenci, aby nezpůsobil chaos.

Americká média píší o tom, že zmatky na letištích, které panovaly o víkendu, zapříčinila rychlost a nepřipravenost rozhodnutí, které Trump vydal po týdnu v úřadě. Nový šéf Bílého domu naproti tomu na twitteru svedl zmatky na demonstranty, kteří vytrvale plní budovy terminálů v některých amerických městech.

Irácký parlament dnes pověřil vládu, aby v souvislosti s americkým postupem přijala odvetná opatření. Odvetou již o víkendu pohrozil také Írán.