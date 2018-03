Praha - Režisér Jan Svěrák označil kritiku České televize v inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. Před zahájením přímého přenosu z Rudolfina, kde se v sobotu večer rozdávaly filmové ceny Český lev, přečetl u pultíku na jevišti text nazvaný Pět vět na obranu České televize. Vyzval v něm politiky k zastání se České televize a jejímu zachování jako nezávislého média. Mezi přítomné hosty pak rozdal podpisové archy. Politické dění uplynulých dní pak rezonovalo celým večerem.

"Já jsem to podepsal, protože zpochybňovat roli České televize, která jako veřejnoprávní médium funguje dobře, je zpochybňováním demokratických principů. Vnímám útoky na svobodná média a na veřejnoprávní televizi jako něco, co může potenciálně ohrožovat naše demokratické uspořádání," řekl ČTK režisér Bohdan Sláma.

Režisérka Olga Sommerová po převzetí ceny za nejlepší dokument poukázala na to, že přímý přenos z předávání ocenění vysílá Česká televize. "Nepatří žádnému oligarchovi, ale nám, občanům," zdůraznila. Vyzvala, aby se občané a přátelé demokracie postavili tomu, pokud by mocní chtěli zničit svrchovanost veřejné služby a svobodnou ČT.

Režisér Marek Najbrt po převzetí sošky za nejlepší dramatický televizní seriál v děkovné řeči poprosil hosty v hledišti a diváky u obrazovek, aby nevolili Miloše Zemana. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to na twitteru označil za povolební výkřik a udělil mu za něj "Českého lva za politickou uvědomělost a bdělost".

Režisér Fero Fenič při předávání ocenění za masky chválil české maskéry, vrcholným výkonem byla podle něj jejich čtvrteční práce na Pražském hradě. Simona Rybáková oceněná za kostýmy k snímku Milada uvedla, že tímto filmem si všichni tvůrci připomínali historický moment. "Všichni jsme si připomínali, jak to bylo a jak bychom nechtěli, aby to bylo v budoucnu," podotkla.

Herečka Tatiana Pauhofová, která předávala cenu pro nejlepší herečku ve vedlejší roli Petře Špalkové, měla na šatech placku All for Jan (Všichni za Jana) na uctění památky zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Stejné placky měli i někteří další hosté v hledišti. Zuzana Kronerová oceněná za hlavní ženskou roli v děkovné řeči uvedla, že je znepokojená a rozzuřená tím, co se děje na Slovensku. "Prosím vás, nedopusťte to tu v Čechách," řekla. Slušní lidé v Čechách, na Moravě i na Slovensku by podle ní neměli připustit, aby se jim vyšklebovala arogance moci a bránila svobodě a demokracii.

Prezident ve čtvrtek v inauguračním projevu obvinil Českou televizi, že se ve zpravodajství příliš přikláněla ke straně TOP 09. Spolu s televizí Zeman obvinil i další média z pokusů o manipulaci veřejnosti a neobjektivnosti. Představitelé ČT jeho nařčení odmítli, útoky na nezávislost médií jsou podle nich nevhodné. Zemanovy útoky na novináře odsoudili také někteří politici. Mluvčí České televize Karolína Blinková po projevu označila rétoriku zaměřenou proti veřejnoprávním médiím a jejich nezávislosti za nepřijatelnou.

Na středu 14. března je na podporu České televize a svobody slova svolávána na sociálních sítích demonstrace s názvem "Zemane - ČT nedáme!". Má se konat od 19:00 na Václavském náměstí.