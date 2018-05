Ruský hokejista Bogdan Kiselevič (vpravo) a Kanaďan Derek Roy bojují v utkání turnaje Channel One Cup v Moskvě.

Kodaň/Herning (Dánsko) - Obhájci titulu Švédové začnou cestu vyřazovacími boji na hokejovém mistrovství světa v Dánsku duelem proti Lotyšsku. Právě z tohoto souboje vzejde soupeř pro lepšího ze zápasu mezi českými hokejisty a USA. Klasiku nabídne už ve čtvrtfinále play off utkání Kanada - Rusko. Finové se střetnou o jedno ze čtyř míst ve víkendovém programu se Švýcarskem.

Švédové jsou jediným dosud neporaženým mužstvem na turnaji. V sedmi zápasech v základní skupině A v Kodani, kde hrál také český výběr, ztratili jediný bod při impozantním skóre 31:9. Přesto hvězdami z NHL prošpikovaný tým ztrácel místy svou suverenitu. Jako například od druhé třetiny s Čechy, nebo poté se Slováky, kdy hráči Tre kronor prohospodařili vedení 3:1 a výhru zachránili až v prodloužení.

Lotyše před soubojem s ofenzivní silou Švédů povzbudila skvělá defenzivní práce v klíčovém utkání proti domácímu Dánsku, v němž se rozhodovalo o postupu a svěřenci kanadského kouče Boba Hartleyho zvítězili po tuhém boji 1:0. Již tradiční účastník elitní skupiny proklouzl do čtvrtfinále poprvé od roku 2009, kdy skončilo Lotyšsko sedmé.

"Není žádným překvapením, že je Lotyšsko ve čtvrtfinále. Někteří jeho hráči umí nadstandarní věci, takže to pro nás bude těžký soupeř. Škoda, že nepostoupili Dánové, bylo by to dobré pro turnaj jako takový, ale tak jako tak - před námi je velmi těžký protivník," řekl švédský kouč Rikard Grönborg deníku Sportbladet.

Kanada bude proti olympijským vítězům Rusům usilovat o třetí triumf za poslední čtyři šampionáty. Rusové naposledy vyhráli v roce 2014 v Bělorusku, ve skupině nestačili na Švédsko a Česko.

"Naši skauti viděli Kanadu ve dvou zápasech na turnaji a podali nám všechny informace, které potřebujeme. Každopádně oproti poslednímu utkání se Švédy (1:3) se musíme lépe hýbat," řekl trenér Ilja Vorobjov. Problémy s rukou měl útočník Jevgenij Dadonov. "Podle mých informací bude ale připraven nastoupit," uvedl Vorobjov.

Kanada prošla základní skupinou tak trochu "po kanadsku", tedy ne zrovna přesvědčivě. V závěrečném duelu proti Německu - přes jistotu postupu v kapse - ale už ladila formu pro play off a vyhrála 3:0, když soupeři dovolila jen 12 ran mezi tyče. "Hráli jsme opravdu zodpovědně, což bylo přesně to, na čem chcete stavět, když míříte do čtvrtfinále," řekl kanadský gólman Darcy Kuemper.

Finsko poztrácelo pět bodů, přesto vyhrálo skupinu díky závěrečnému vítězství nad USA. Čtyřbrankovým rozdílem porazilo i Kanadu, ale také nečekaně klopýtlo s Dány (2:3) a stejným výsledkem prohrálo v prodloužení s Německem, které jinak nezastihl šampionát v ideálním rozpoložení. Nyní narazí na Švýcary, kteří v minulosti již několikrát dokázali zaskočit favorizované soky a v roce 2013 dosáhli na stříbro.

"Mají tam dobré hráče. Je to špičkový tým, který výborně bruslí," uvedl finský kouč Lauri Marjamäki. "Finsko porazilo USA, také zdolali 5:1 Kanadu. Teď ale začíná vše od začátku. Musíme hrát svou hru a dostat soupeře pod tlak. Tlak nemá nikdo rád," řekl kapitán Švýcarů Raphael Diaz.

Čtvrtfinálový blok odstartují ve čtvrtek v 16:15 Rusko s Kanadou (Kodaň) a USA proti ČR (Herning). Od 20:15 pak nastoupí Švédsko s Lotyšskem (Kodaň) a Finsko se Švýcarskem (Herning).