Stockholm - Švédská prokuratura zastavuje předběžné vyšetřování zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange v případu znásilnění, kterého se údajně dopustil v roce 2010. Oznámilo to dnes švédské státní zastupitelství s tím, že nebyla naděje na zatčení Assange v dohledné budoucnosti. Zastupitelství následně doplnilo, že stáhlo evropský zatykač na Assange. Podle londýnské policie však Australanovi i nadále hrozí zatčení, pokud opustí ekvádorskou ambasádu v Londýně, na níž se kvůli švédskému stíhání v posledních letech skrýval.

Švédsko vyšetřovalo Assange sedm let. "Vrchní státní zástupkyně Marianne Nyová dnes rozhodla přerušit předběžné vyšetřování v případu podezření ze znásilnění, které se týká Juliana Assange," uvedla švédská prokuratura. Upozornila však zároveň, že vyšetřování by mohlo být obnoveno, pokud se Assange vydá do Švédska do roku 2020. Poté bude případ promlčený.

Prokurátorka zdůvodnila svůj krok tím, že nebyla naděje na zatčení Assange "v dohledné budoucnosti". Zdůraznila přitom, že to neřeší otázku Assangeovy viny či neviny.

"Rozhodnutí nepokračovat ve vyšetřování jsme nepřijali proto, že bychom vyhodnotili všechny důkazy v tomto případu, ale proto, že nevidíme možnost ve vyšetřování pokročit," vysvětlila Nyová na tiskové konferenci ve Stockholmu. "Nevyjadřujeme se k vině," dodala.

Nyová rovněž prohlásila, že ukončení vyšetřování nijak nesouvisí s možným trestním stíháním Assange v USA. "Rozhodnutí, které bylo dnes přijato, nemá nic společného s možným postupem americké vlády," řekla.

Americká média přitom v dubnu informovala, že tamní úřady připravují žalobu na Assange, jehož server vyzradil mimo jiné citlivé informace USA o válkách v Afghánistánu a Iráku.

Zatím není jasné, zda také Assange bude chtít opustit ekvádorské útočiště v britské metropoli. Na velvyslanectví jihoamerické země se ukrýval z obavy, že Švédsko by ho následně mohlo vydat do Spojených států kvůli trestnímu vyšetřování činnosti WikiLeaks.

Assangeův švédský právník Per Samuelsson naznačil, že jeho klient má nyní svobodu pohybu. "Toto je naprosté vítězství Juliana Assange. Nyní má možnost opustit ambasádu, pokud chce. Assangeův případ jsme vyhráli. Je samozřejmě šťastný a cítí úlevu. Vadilo mu, že to trvá tak dlouho," řekl švédskému rozhlasu Samuelsson.

Naopak Švédka, která Assange obvinila ze znásilnění, označila zastavení stíhání za "skandál" a uvedla, že je "šokována", uvedla její advokátka Elisabeth Fritzová, citovaná agenturou AFP.

Pokud Assange opustí ekvádorskou ambasádu, bude zatčen, uvedla dnes londýnská policie. Odvolává se na zatykač vydaný londýnským magistrátním soudem z roku 2012. Assange se 29. června 2012 odmítl soudu podřídit a metropolitní policie je "povinna zatykač naplnit, pokud by ambasádu opustil", uvedla policie podle agentury Reuters.

Pětačtyřicetiletý Assange přebývá na ekvádorském velvyslanectví od roku 2012. Chtěl se tak vyhnout vydání do Švédska, přičemž obvinění ze znásilnění odmítá. Považoval ho za pouhou záminku pro to, aby ho Švédsko dále mohlo vydat do Spojených států, kde by mu hrozil vysoký trest za vyzrazení tajných informací.

Americký prezident Donald Trump minulý měsíc řekl, že by podpořil jakékoli rozhodnutí ministerstva spravedlnosti USA Assange obvinit. Server WikiLeaks dnes na svém twitterovém účtu napsal, že Británie odmítá potvrdit či vyvrátit, zda dostala z USA žádost o vydání Assange.

Assange se proti evropskému zatykači ve Švédsku několikrát odvolal, naposledy na začátku května. Soudci však odmítali vzít v potaz mimo jiné i stanovisko pracovní skupiny pro svévolné zadržování při OSN, která v roce 2016 doporučovala evropský zatykač na Assange zrušit. To se stalo až dnes.

Server WikiLeaks založil Assange v roce 2006. Od té doby portál zveřejnil mimo jiné statisíce utajovaných amerických vojenských zpráv, diplomatických depeší nebo kolem 8000 stran dokumentů o programech výzvědné služby CIA.