Stockholm - Uzbek zadržený v souvislosti s pátečním teroristickým útokem ve Stockholmu je určitě pachatelem. Na dnešní tiskové konferenci to prohlásil šéf švédské policie Dan Eliasson. V souvislosti se zločinem, který si vyžádal čtyři mrtvé, byla zatčena i druhá osoba, ale vyšetřovatelé o ní zatím žádné podrobnosti nesdělili.

"Jsem přesvědčený a jsem si jistý, že máme skutečného pachatele. Nyní je na prokurátorovi, aby to u soudu dokázal," řekl podle agentury Reuters Eliasson ve Stockholmu před novináři.

Švédská policie z teroristického útoku podezřívá 39letého Uzbeka, kterého zadržela v sobotu a kterého média označují za Rakhmata Akilova. Podle vyšetřovatelů řídil kamion, s nímž vjel do davu lidí na nákupní třídě Drottninggatan v centru hlavního města a poté prorazil průčelí luxusního obchodního domu Åhléns.

O život při tomto útoku přišli dva Švédové, Belgičan a Brit. Dalších 15 osob utrpělo zranění.

Ve Švédsku se po útoku hovoří o důsledném odsunu odmítnutých osob

Ve Švédsku se po pátečním teroristickém útoku rozproudila diskuse o nutnosti prosadit důsledné vyhošťování osob, jimž bylo odmítnuto povolení k pobytu. Pravděpodobný útočník, devětatřicetiletý Uzbek, který má po útoku ve Stockholmu na svědomí životy čtyř lidí, mezi takovéto osoby patřil a měl být deportován. Zmizel však a úřady ho hledaly.

"Jestliže informace, které o tomto muži máme, jsou pravdivé, pak musíme požadovat, aby za to někdo nesl odpovědnost. Především někdo z vlády," řekl v neděli večer ve švédské televizi předseda pravicově populistické strany Švédští demokraté Jimmie ?kesson.

Ještě před ním se podle agentury DPA pro důslednost při vypovídání nežádoucích cizinců už vyslovil předseda vlády Stefan Löfven. Jeho kabinet chce zajistit, aby tito lidé byli skutečně ze země odsunuti, a také zabezpečit lepší kontrolu nebezpečných osob.

Švédská policie zadrženého Uzbeka podezřívá, že je tím, kdo v pátek odpoledne najel nákladním vozem do davu lidí na rušné nákupní třídě v centru Stockholmu. O život přišli dva Švédové, Brit a Belgičan, dalších 15 lidí utrpělo zranění. Tento muž v roce 2014 požádal o povolení k pobytu, úřady ale jeho žádost zamítly. Proto měl Švédsko opustit, což neučinil, a policie po něm proto pátrala.

Švédsko uctilo minutou ticha památku obětí teroristického útoku

Minutou ticha uctilo dnes v poledne Švédsko památku obětí teroristického útoku.

Ve 12:00 se uskutečnil hlavní ceremoniál v parku naproti stockholmské radnici, na které byly vlajky spuštěny na půl žerdi. Zúčastnil se ho král Carl XVI. Gustaf, královna Silvie a další příslušníci královské rodiny, vláda v čele s premiérem Stefanem Löfvenem, poslanci parlamentu i členové diplomatického sboru.

Minutu ticha ukončila slavnostní fanfára armády, po níž stockholmská primátorka Karin Wanngårdová v proslovu ujistila, že švédská metropole přes zlo, které se v ní odehrálo, zůstane otevřeným a tolerantním městem. "Nikdy před násilím neustoupíme, nenecháme terorismus zvítězit," zdůraznila.

Nepodlehnout teroru pak slíbil i premiér Löfven. "Společně to překonáme," poznamenal mimo jiné rovněž ve vzkazu namířeném rodinám obětí, tedy i do Belgie a do Británie. Mezi čtyřmi mrtvými byli dva Švédové, Belgičan a Brit. "Nejste sami. Myslíme na vás. Celé Švédsko je s vámi," dodal předseda vlády.

Stovky lidí se k uctění památky obětí sešly i na místě tragické události na nákupní třídě Drottninggatan u luxusního obchodního domu Åhléns, kde útočníkova vražedná jízda skončila a kde lidé vyjadřující účast už položili množství květin.

Další podobné pietní akce se uskutečnily i jinde v zemi. Přes studené deštivé počasí se lidé na chvíli zastavili, aby obětem a jejich blízkým dali najevo svou účast.