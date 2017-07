Švédská heavymetalová skupina Sabaton 12. července ve zlínské hale Euronics při zkoušce na společné vystoupení s Filharmonií Bohuslava Martinů 13. července v rámci festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Na snímku vpředu je zpěvák Joakim Brodén.

Švédská heavymetalová skupina Sabaton 12. července ve zlínské hale Euronics při zkoušce na společné vystoupení s Filharmonií Bohuslava Martinů 13. července v rámci festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Na snímku vpředu je zpěvák Joakim Brodén. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Švédská metalová kapela Sabaton vystoupí ve čtvrtek jako hlavní účinkující na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Na pódiu ji doprovodí zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Členové kapely jsou od neděle ve Zlíně, v úterý a dnes absolvovali s orchestrem společné zkoušky ve Sportovní hale Euronics. Čtvrteční koncert bude jediným letošním světovým vystoupením kapely Sabaton v doprovodu orchestru.

"Je to opravdu dobrý orchestr. Zní hodně rockenrolově a bluesově. Orchestrální prvky vyniknou především ve skladbách Final Solution nebo Carolus Rex. Mám z toho velmi dobrý dojem," pochvaloval si po dnešní zkoušce zpěvák kapely Joakim Brodén.

O výběr většiny písní a jejich aranžmá se postaral Christofer Johnsson ze švédské kapely Therion, který na zkoušky ve Zlíně dohlížel. Vůbec poprvé tak Sabaton fanouškům naživo zahraje skladbu Wehrmacht.

"Trvali jsme pouze na šesti nebo sedmi písničkách, které musíme určitě ve Vizovicích zahrát. Jde například o Primo Victoria nebo Far from the Fame," řekl Brodén. Druhá zmíněná skladba je věnována legendárnímu letci Royal Air Force a významnému odbojáři Karlu Janouškovi. Rodákovi z Přerova udělil britský král Jiří VI. v květnu 1945 jako jedinému Čechoslovákovi hodnost maršála.

Filharmonie Bohuslava Martinů již v minulosti na vizovickém festivalu doprovázela populární metalovou kapelu Manowar nebo finskou zpěvačku Tarju Turunenovou, bývalou členku skupiny Nightwish. Dirigent orchestru Stanislav Vavřínek uvedl, že spojení filharmonie s metalovou kapelou už není v dnešní době tak výjimečné, jako třeba před deseti a více lety.

"Sabaton je ale výborná kapela. Členové kapely jsou nejenom vynikající muzikanti, ale jsou to opravdu fajn lidi. Na jednu stranu je vidíte jako muzikanty v extravagantním oděvu a velice divokém projevu, ale ve skutečnosti, když s nimi jednáte nebo mluvíte, tak jsou to velice milí a pokorní lidé," řekl Vavřínek.

Skupina Sabaton vznikla v roce 1999 ve švédském Falunu. Prorazila však až albem Primo Victoria v roce 2005 a o rok později vydaným Attero Dominatus, které se stalo jedním z nejprodávanějších metalových alb Švédska roku 2006 a získalo i několik zahraničních ocenění. Sabaton prošel v roce 2012 krizí, kdy kapelu opustili čtyři členové. Z původních zůstali jen zpěvák Joakim Brodén a baskytarista Pär Sundström, které doplnili tři noví muzikanti.

V tuzemsku je skupina velmi populární i díky Brodénovi, jehož matka pochází z České republiky. "Na koncert se přijde podívat," ujistil Brodén, který vystoupení kapely pravidelně oživuje populární hláškou "Ještě jedno pivo" a dalšími nápady. Obě tělesa na vyprodaném vizovickém festivalu společně zahrají ve čtvrtek od 22:50.