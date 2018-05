Stockholm - Švédská akademie dnes oznámila, že letos neudělí Nobelovu cenu za literaturu. Instituci poznamenal v poslední době skandál kolem sexuálního obtěžování a vyzrazování jmen laureátů, kvůli němuž akademii opustilo několik členů.

Akademie uvedla, že vyhlášení a předání Nobelovy ceny za literaturu za rok 2018 bude o rok odloženo. V roce 2019 tak budou předány ceny dvě.

"Považujeme za nutné věnovat čas obnově důvěry veřejnosti v akademii, než bude vyhlášen další laureát," vysvětlil rozhodnutí Švédské akademie její šéf Anders Olsson v prohlášení. Toto rozhodnutí jsme přijali "s ohledem na předchozí a budoucí držitele Nobelovy ceny za literaturu, s ohledem na Nobelovu nadaci a na širokou veřejnost".

Je to poprvé od válečného roku 1943, co nebude cena předána. Od roku 1901, kdy bylo ocenění uděleno poprvé, nebyla cena vyhlášena pouze v době první a druhé světové války v letech 1914, 1918 a 1940 až 1943 a v roce 1935, kdy nebyl nalezen nikdo, kdo by si cenu zasloužil, napsal zpravodajský server BBC News.

Stávající krizi ve Švédské akademii vyvolal případ manžela jedné ze členek instituce Jeana-Claudea Arnaulta, kterého několik žen koncem loňského roku obvinilo ze sexuálního obtěžování. Podle švédského listu Dagens Nyheter ředitel stockholmského kulturního střediska Arnault také opakovaně vyzradil jméno laureáta každoročně udělované ceny.