Kodaň - Hokejisté Švédska protáhli vítěznou sérii na světových šampionátech na 17 utkání. Na letošním MS v Dánsku nenašli přemožitele ani v posledním desátém vystoupení. Po dramatickém souboji se Švýcarskem a výhře 3:2 po nájezdech zůstali na trůnu a zlato slaví pojedenácté v historii. Více cenných kovů nasbírala jen Kanada, Tre kronor na ni se 47 medailemi ztrácejí už jen dvě.

"To bylo teda drama," prohlásil s úlevou útočník Magnus Pääjärvi, jehož tým ve finále dvakrát prohrával a zpočátku ztrácel i v nájezdech. "Nepodařilo se nám dostat do vedení. Přitom jsme cítili, že bychom ho potřebovali. Zápas nakonec došel až do prodloužení a nájezdů, kde nevíte, co se stane. Je skvělé, že jsme vyhráli," dodal Pääjärvi.

"Chtěli jsme vyhrát už v základní hrací době, ale zároveň jsme věděli, že tohle může být hodně těžký zápas," podotkl autor vítězného nájezdu Filip Forsberg. "Švýcaři odehráli se všemi soupeři na turnaji vyrovnaná utkání. Mají výbornou obranu a skvěle jim chytal i brankář. Bylo nám jasné, že bude obnášet velké úsilí, abychom je porazili," řekl Forsberg, který rozhodl ve čtvrté sérii. Když pak v páté Nino Niederreiter neuspěl, propukla švédská radost.

Spolehlivým hrdinou úspěšných obhájců titulu byl stejně jako v předchozím průběhu turnaje gólman Anders Nilsson, který si mohl dodatečně pogratulovat k rozhodnutí zrušit dovolenou v Los Angeles a místo toho se připojit k týmu. "Je to báječný pocit. A já jsem hrozně šťastný," netajil gólman, který si v klubové sezoně s Vancouverem příliš radosti neužil.

"Brankář je páteří týmu. A když chytá dobře, je pak mnohem jednodušší i pro zbytek týmu hrát dobře. A právě to pro nás také Nilsson dělal, má za sebou vynikající turnaj," pochválil ho Hampus Lindholm.

"Moc jsme si to užili. Švýcaři byli po celý turnaj skvělí a ve finále se hrál dobrý zápas, zároveň ale hodně těžký. Jsme šťastní, že jsme z něho vyšli jako vítězové. Je to něco neuvěřitelného," radoval se útočník Johan Larsson.

"Právě o tohle jsme od prvního dne poslední měsíc usilovali. Celou dobu jsme věřili, že se nám obhajoba povede," připomněl obránce Adam Larsson, jenž byl blízko rozhodnutí v závěru prodloužení, když ranou z kruhu pro vhazování napálil v čase 79:58 tyč. "Ještě štěstí, že jsme vyhráli, jinak by mě to děsilo asi do konce života," dodal.

"Je úžasné dosáhnout titulu na této úrovni," jásal teprve devatenáctiletý forvard Lias Andersson, v jehož sbírce je stříbro se švédskou osmnáctkou, ale i s dvacítkou z posledního juniorského šampionátu na přelomu roku. "Jsem hrozně šťastný. Vyhrát na nájezdy je úžasný pocit. A zakončit takhle sezonu je prostě neuvěřitelné," doplnil Andersson.