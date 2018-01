Jihlava - Trenér Martin Svědík má sice před jarní částí fotbalové ligy jasný úkol zachránit Jihlavu v nejvyšší soutěži, na dnešním zahájení zimní přípravy však třiačtyřicetiletý kouč přiznal, že nabídka poslední Vysočiny ho zaujala především po sportovní stránce.

"Když se podíváte na tabulku a zjistíte, kde se klub nachází, kolik se v něm vystřídalo trenérů, tak asi ne každý trenér by o takové nabídce přemýšlel. Jihlava ale přišla s velice zajímavou nabídkou týkající se sportovních věcí," řekl dnes Svědík novinářům.

"Mám na mysli nejen práci s A-mužstvem, ale i s mladými hráči včetně navázání na fotbalové akademie. Tohle je pro mou práci velice důležité," dodal. "Nabídka pro mě byla zajímá i kvůli osobě sportovního ředitele Josefa Jinocha. Spolupráce s ním je pro mě velice lákavá, i proto jsme se dohodli na spolupráci," přidal.

V zimní přípravě chce Svědík zapracovat především na obraně, protože Jihlava má spolu s předposlední Ostravou s 32 inkasovanými góly nejhorší defenzivu v soutěži. "To bude pro nás prvořadý úkol, abychom tohle zlepšili," řekl kouč. "Se vším se nyní seznamuji včetně plánu zimní přípravy. Nějaké dílčí změny v ní provedu, ale rozhodně nepůjde o nic radikálního," dodal.

O případných posilách se zatím s vedením nebavil, protože nebyl čas. "Co se kádru týče, tak všechno je v řešení, protože vzájemná jednání probíhala až v posledních dnech. Do toho přišly svátky, takže nebylo moc času, si to probrat. Kádr budeme tvořit za pochodu," prohlásil.

Dalším z úkolů bývalého trenéra Pardubic, Ostravy a Mladé Boleslavi bude práce s odchovanci. "Tímhle jsem si prošel už v Pardubicích, kde jsme to budovali od začátku od divize až po druhou ligu," uvedl Svědík. "Když do A-týmu zabudujete jednoho dva hráče, tak je to velice úspěšné," dodal.

"Když se s odstupem času šesti osmi let podívám na Pardubice, tak tam hraje převážná většina odchovanců. Nějakou takovou cestou se chceme také ubírat, ale víme, že ne vždy pro první ligu na post, který potřebujete, najdete hráče. Chce to čas a hlavně trpělivost nejen s hráči, ale také s trenérem," prohlásil.