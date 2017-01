Mladá Boleslav - Fotbalistům Mladé Boleslavi zpestřuje zimní přípravu i trénink jógy, se kterým přišel nový trenér Martin Svědík. Hráčům má pomoci zvýšit pohyblivost. Kondici pak nabírají například i při skákání na malých trampolínách.

"Chtěl jsem to zařadit do přípravy, protože je to zpestření. Jóga je velice dobrá a progresivní metoda. Všichni hráči jsou zkrácení a tohle je dobrý tréninkový doplněk. Rád bych, aby ji měli hráči minimálně jednou týdně i během sezony," řekl ČTK Svědík.

Především jóga je pro mladoboleslavskou kabinu většinou novinkou. "Je to pro mě něco úplně nového a sžívám se s tím. Asi i pro ostatní kluky. Díky těm cvikům ale každý z nás ví, na čem má pracovat," řekl devětadvacetiletý záložník Ondřej Kúdela.

Zato skákání na trampolíně do rytmu pod vedením instruktorky pro něj už tak velkou novinkou nebylo. "Předešlí trenéři nám do přípravy občas dávali něco podobného. Hlavně spinning a tohle je tomu podobné. Trampolína je takové zpestření, při kterém si zaskáčeme," dodal.

Svědík se týmu ujal v polovině prosince místo odvolaného Leoše Kalvody, k týmu přišel od reprezentační dvacítky. Mužstvu se zatím snaží především vštěpit své herní principy. "Trenér přišel s novým modelem a teď na tom pracujeme. Pořád si na to zvykáme. Co se týče hry, tak po nás hlavně chce, abychom byli důrazní, ale disciplinovaní, protože to nás v minulosti trochu sráželo," popsal Kúdela.

První dva přípravné zápasy pod Svědíkovým vedením Mladá Boleslav vyhrála a zejména dnešní výhra 4:1 nad Libercem přihlížející fanoušky potěšila. Hlavně v prvním poločase totiž Středočeši hráli pohledný fotbal a soupeře přehrávali.

"S prvním poločasem panuje spokojenost, tam byly principy a parametry, které v naší hře chceme mít. Druhý poločas byl mnohem horší. Takže stále je na čem pracovat," zhodnotil Svědík.

S týmem se stále teprve poznává, proto do něj zatím nezasahoval a chce dát současným hráčům šanci poprat se o místo. "Chci tým co nejlépe poznat, než do něj budu zasahovat. Pak nějaká výměna či doplnění přijít mohou," připustil Svědík.

Zatím jedinou posilou je jednadvacetiletý levý záložník či útočník Jakub Nečas, který přichází na hostování ze Sparty. Dosud působil v druholigové Vlašimi, kde dal na podzim ve druhé lize osm branek.

"Chtěli jsme přivést rychlostního hráče, který je navyklý na náročný způsob hry. A Jakub si tím prošel ve Vlašimi i Spartě. Zapadá do naší plánované hry. Má na sestavu, jinak by sem nepřišel," dodal Svědík.