Praha - Projekt státní půjčovny vlaků je podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka vysoce rizikový. Peníze z fondů EU navrhuje použít třeba na opravy silnic. Hanák to dnes uvedl na tiskové konferenci po jednání tripartity. Návrh ministerstva dopravy počítal s tím, že dopravci vzešlí z výběrových řízení na provoz rychlíkových tratí by museli provozovat vlaky, které by centrálně nakoupilo za použití evropských dotací ministerstvo dopravy.

"Jak zaměstnavatelé, tak odbory upozornili, že takový program je vysoce rizikový a v Evropě není obvyklý. Podle našich informací ho mají jenom ve Francii a Bavorsku. Navíc je nesmírně komplikovaný, především právně. A v rámci Operačního programu doprava se evropské peníze dají využít na opravy silnic druhých a třetích tříd v krajích. Protože tam jsou projekty opravdu připraveny," řekl Hanák. Projekt už dříve kritizovali například ČSSD, prezident Miloš Zeman nebo některé kraje.

Ministerstvo dopravy chtělo do projektu vložit 20 miliard korun. Podle ČSSD by ve svých důsledcích mohl ohrozit čerpání peněz z programu EU, z něhož se má financovat nákup nových regionálních vlaků.

Kromě nákupu vlaků do vlastnictví státu se v minulosti mluvilo rovněž o tom, že by si vlaky mohly kupovat kraje, které objednávají dopravu na krajských spojích. Z evropských dotací je na nákup vozidel možné čerpat 85 procent nákupní ceny, zbylých 15 procent musí doplatit kupující.

Ministerstvo dopravy vedené ministrem Danem Ťokem (za ANO) ale už dříve podobné výtky na adresu projektu odmítlo. "Projekt státní půjčovny vlaků nemá vůbec žádný vliv na čerpání peněz na vozový park v regionální dopravě a je naprosto účelové ho spojovat s jednáním o prostředcích pro kraje," uvedl už dříve mluvčí resortu Tomáš Neřold.