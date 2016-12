Praha - Vánoční a novoročních koncerty v Praze nabízejí mimo jiné Dagmar Pecková, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Collegium 1704 i Česká filharmonie. S programem Vánoce s Mozartem, starými českými mistry a poctou Karlu IV. se představí soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. ČTK o tom informovali pořadatelé akcí.

Po dvou vyprodaných koncertech na začátku tohoto týdne se na třetím společném koncertu ve velkém sále Lucerny ve středu představí pěvkyně Dagmar Pecková a kytarista a skladatel Štěpán Rak. Zazní sólová kytara, recitace, mluvené slovo, kvartetní hra, komorní orchestr i zpěv.

"Samozřejmě, že máme se Štěpánem Rakem úchvatné společné číslo, a to je známá píseň ´Chtíc, aby spal´ českého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic. Také připravujeme pásmo tradičních vánočních koled pro komorní orchestr," uvedla mezzosopranistka Pecková. Mezi hosty budou herečky Hana Maciuchová a Barbora Hrzánová, kytarista a písničkář Jan-Matěj Rak, komorní soubor Barocco Sempre Giovane a Wihanovo kvarteto.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK nabízí řadu adventních a vánočních programů. Ve Smetanově síni Obecního domu vyvrcholí provedením Vánoční kantáty Arthura Honeggera. Na koncertech 21. a 22. prosince zazní úvodní sbor z Bachova Vánočního oratoria a v podání Tomáše Jamníka Druhý violoncellový koncert Bohuslava Martinů. Večery, které zakončují festival Dny Bohuslava Martinů 2016, bude dirigovat Marko Ivanović. Jako hosty přizvali Pražští symfonici barytonistu Romana Janála, sólovarhanici FOK Danielu Valtovou Kosinovou, Pražský filharmonický sbor a Kühnův dětský sbor.

Vánoční vystoupení Collegia 1704 bude 21. prosince v Dvořákově síni Rudolfina. Na programu bude Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Silvestrovský koncert Collegia 1704 31. prosince, který se koná v kostele sv. Šimona a Judy, má na programu kromě Dixit Dominus (Jan Dismas Zelenka) a Nisi Dominus (Antonio Vivaldi) novodobou premiéru Zelenkových Litaniae Xaverianae ZWV 154.

S programem Vánoce s Mozartem, starými českými mistry a poctou Karlu IV. se 26. prosince ve Sborovém sále Bratrské jednoty baptistů na Praze 3 představí soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. Všechna letošní vystoupení souboru byla věnována tvorbě Wolfganga Amadea Mozarta s připomínkou výročí 260 let od jeho narození. Mozartova tvorba zařazena i do vánočního programu. Vrcholem koncertu by měla být světová premiéra skladby Dórické tance k poctě Karla IV. od Jaroslava Pelikána. "Použitá kompoziční technika je téměř totožná s technikou, kterou používali skladatelé ve 14. století, jen pracuji s jinými souzvuky," podotkl Pelikán.

Na Silvestra a 1. ledna se v Rudolfinu koná Novoroční koncert České filharmonie pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka. Vystoupí mimo jiné lotyšská sopranistka Marina Rebeka s repertoárem od Gioacchina Rossiniho, Giuseppe Verdiho, Giacoma Puciniho, Charlese Gounoda a Jacquese Offenbacha. ČF zahraje vedle známých předeher Rossiniho a Hectora Berlioze perličky českých skladatelů Julia Fučíka, Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Oskara Nedbala.