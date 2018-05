Windsor (Británie) - Královna Alžběta II. pořádá na hradě Windsor recepci pro novomanžele, prince Harryho a americkou herečku Meghan Markleovou, a jejich svatebčany. Média nemají přístup, nicméně na veřejnost se dostaly podrobnosti o jídelníčku. Na 600 hostů si pochutnává mimo jiné na skotských humrech, grilovaném anglickém chřestu či kroketách plněných konfitovaným windsorským jehněčím, uvedla agentura AP.

Svatební hosté vybrané pochoutky, mezi kterými jsou zejména britské produkty, konzumují vestoje. Šéfkuchař pro ně připravil nejrůznější jednohubky a další pokrmy servírované v malých miskách, například kuřecí frikasé s houbami či hráškové rizoto.

Vedle šampaňského se jako dezert podávají například pistáciové makronky, rebarborové koláčky a koláčky s pomerančovým cr?me br?lée. Během recepce dojde i na krájení citrónovo-bezového dortu, který pro svatbu upekla cukrářka Claire Ptaková. Na jeho tvorbu bylo použito mimo jiné 200 citrónů a deset lahví bezového sirupu z panství Sandringham královny Alžběty.

S proslovem na recepci vystoupí ženich i nevěsta. Rovněž by měl promluvit Harryho otec, princ Charles. Pár si údajně jako svůj první tanec vybral píseň I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) zpěvačky Whitney Houston, napsal britský list The Daily Telegraph. Meghan Markelová se prý v roce 2016 médiím svěřila, že jde o její oblíbenou píseň.