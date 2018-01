Londýn - Svatba prince Harryho s herečkou Meghan Markleovou by mohla přinést britské ekonomice zhruba půl miliardy liber (14,4 miliardy Kč), a to zejména díky přílivu turistů a výdajům Britů na oslavy. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadů poradenské společnosti Brand Finance.

Vnuk královny Alžběty II. se s herečkou z úspěšného seriálu Kravaťáci ožení 19. května v kapli svatého Jiří na hradě Windsor západně od Londýna. Svatba jeho staršího bratra Williama s Kate Middletonovou v dubnu 2011 podle údajů statistického úřadu zvýšila počet návštěvníků Británie o 350.000 osob oproti stejnému měsíci předchozího roku.

Společnost Brand Finance počítá s podobným nárůstem počtu návštěvníků Británie i letos v květnu. Předpokládá, že zvýšený cestovní ruch přinese ekonomice zhruba 200 milionů liber. Dalších 150 milionů liber podle firmy utratí lidé na oslavy související se svatbou a 50 milionů liber by měl vynést prodej triček, čepic a dalších upomínkových předmětů. Svatba navíc bude pro Británii představovat celosvětovou reklamu v hodnotě 100 milionů liber, odhaduje šéf firmy David Haigh.

Podniky ve Windsoru se již podle agentury Reuters na svatbu začínají připravovat. "Přinese to velkou podporu ekonomice. Bude skvělé vidět tu díky této svatbě tolik lidí," uvedl Andrew Lee, manažer hotelu Harte and Garter stojícímu naproti hradu Windsor.

Princ Harry je po svém otci Charlesovi, bratrovi Williamovi a jeho dětech Georgeovi a Charlotte pátým v pořadí následnictví trůnu. Jeho listopadovému zasnoubení s Markleovou, která se v roce 2013 rozvedla se svým prvním manželem producentem Trevorem Engelsonem, předcházel osmnáctiměsíční vztah.