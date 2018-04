Třinec - Třinecký útočník Vladimír Svačina si zahraje potřetí finále hokejové extraligy. V předchozích dvou závěrečných bitvách stál na straně poražených, navíc v obou sériích po výsledku 0:4 na zápasy. Loni podlehl ve finále v barvách Liberce právě Kometě Brno a teď má šanci na reparát s Oceláři. Boj o titul začne v sobotu v Třinci.

"Alespoň mám šanci jim to vrátit. Doufám, že to letos bude úplně jiná série a že se tentokrát budu radovat," řekl Svačina novinářům a nechtěl srovnávat, zda je Třinec silnější než byl minulý rok Liberec. "Ani to nejde. Je to něco jiného, nový rok. Věřím ale, že se titulu přiblížím více," vysvětlil.

Sílu obhájců titulu odhaduje za podobnou, jakou měli loni. Brno ztratilo minulý rok v cestě za titulem jen dva zápasy, v letošním play off v předchozích dvou sériích jeden. "Odešel jim Kvápa (Marek Kvapil), ale je tam Martin Nečas, který za rok hodně vyzrál a hraje parádně. Tým mají stejný, nebude to jiné. Loni hráli v play off parádně, letos jim to tady jde. Ale myslím, že najdeme recept, jak je zastavit," pokračoval.

Jednou z hlavních překážek Ocelářů bude gólman Marek Čiliak, který je s úspěšností zásahů 94,66 procent nejlepším v play off. "Musíme se mu to snažit znepříjemnit jako každému gólmanovi. Chodit před něj. Když puky nevidí, tak je nemůže chytit. To bude zásadní. Musíme tomu jít naproti, zasypat střelama, udělat mu to nepříjemné. Bude to hodně o nás, v bráně může stát kdokoliv," řekl Svačina.

Třinecký útočník si navíc myslí, že herní styl Brna by mohl Třinci vyhovovat. "Bude to pro nás první soupeř, který bude hrát hokej. Ať to nezní blbě, ale Pardubice i Hradec to mají postavené hodně na defenzivě. S Brnem to bude hodně otevřenější, myslím, že nebudou tolik bránit střední pásmo, ale třeba překvapí. Myslím, že to bude o hodně útočnější," vysvětlil.

V play off se vyzdvihuje důležitost prvního gólu, právě Svačina loni vstřelil úvodní branku finálové série. "Když jsme začínali, říkal jsem si, abychom doma udělali nějaký zápas. Ale jeli jsme tam za stavu 0:2 a to není nic příjemného. Doufám, že teď to bude mít jiný scénář. Bude důležité uhrát domácí zápasy a jsem přesvědčený, že i my umíme venku vyhrát. V základní části jsme byli venku nejlepší," podotkl.

Třinečtí hokejisté mají v nohou o čtyři zápasy víc než Brňané, ale podle Svačiny to nehraje roli. "Mají ještě méně o nějaké zápasy v Lize mistrů. Všechny ale určitě baví víc hrát zápasy než trénovat. Nám pomohlo, že jsme hráli na sedm zápasů s Pardubicemi. Nakoplo nás to, dokázali jsme si, že to umíme, že nebyla dlouhá prodleva. Byli jsme v laufu. Kdybychom měli deset dní volno, tak to zase opadne. Může být výhodou, že nevypadneme z rytmu," řekl.

Třinec vyřadil v neděli Hradec Králové, za odměnu dostali hráči dva dny volna a Svačina si to pochvaloval. "Nakupoval jsem komodu v Möbelixu. Skládal komodu. Udělal se oheň na terase a hlavně jsem byl s malou. Byli jsme se projet na kole, když bylo hezky, na pivo na zahrádku. Trošku jsem vypnul a užil si to. A teď už se strašně těšíme na finále," uzavřel.