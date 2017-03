New York - Hokejový obránce Andrej Šustr přispěl ve čtvrtečním utkání NHL druhým gólem v sezoně k výhře Tampy Bay 4:1 nad Minnesotou. U první trefy Lightning asistoval Ondřej Palát. Radim Vrbata je desátým Čechem, který v soutěži odehrál tisíc zápasů. V jubilejním utkání ale s Arizonou podlehl Ottawě 2:3 v prodloužení. Michael Frolík pomohl Calgary dvěma přihrávkami porazit Montreal 5:0.

Šustr podpořil z druhé vlny útok a z vrcholu pravého kruhu propálil mezi betony Devana Dubnyka. Český obránce zvýšil v úvodu prostřední části vedení Tampy Bay na 3:1 a přihrál mu Nikita Kučerov, který v zápase i dvakrát skóroval a byl hlavním strůjcem úspěchu týmu. Domácí se vypořádali i s nepříjemnými ztrátami, když v průběhu utkání odstoupili kvůli zranění tři centři - Tyler Johnson, Vladislav Naměstnikov a Cedric Paquette.

"Zítra budeme chytřejší, ale nevypadá to s nimi moc dobře. Pokud by jeden z nich naskočil do hry v sobotu, bylo by to požehnání," komentoval trenér Jon Cooper vážnost jejich zranění. "Klobouk dolů ale před všemi útočníky. Hráli v devíti nebo deseti lidech proti jednomu z nejlepších týmů v lize. Zkracovali střídání, hráli jednoduše. Byl to opravdu týmový výkon," doplnil obránce Tampy Bay Victor Hedman, který podpořil výhru gólem a přihrávkou.

Vrbata je po odchodu Martina Hanzala nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem Arizony, ale v jubilejním utkání se nejen neprosadil, ale ještě založil protiútok, kterým Ottawa rozhodla o výhře. Zpětnou přihrávku mladoboleslavského rodáka nezachytil Oliver Ekman-Larsson a únik dvou hráčů na brankáře zakončil nekompromisní střelou Erik Karlsson.

"Už jsme v této sezoně jednou promarnili stejnou situaci, při níž jsme ani nevystřelili. To jsem teď nechtěl připustit," uvedl k rozhodující akci švédský obránce, který pokazil Vrbatovi oslavu už v základní hrací době, když v 53. minutě vyrovnal na 2:2. Český útočník prošel v NHL šesti kluby a téměř polovinu z tisíci startů nasbíral v Arizoně (494).

Calgary prodloužilo svou nejdelší sérii výher od roku 2005 na osm zápasů zejména díky Johnnymu Gaudreauovi, který uzavřel skóre na 5:0 a předchozí tři góly připravil. Frolík získal oba body za druhé asistence a brankář Flames Brian Elliott si připsal za 24 zásahů první čisté konto sezony. Montreal přišel o šňůru šestí vítězství a hrál podruhé za sebou bez zraněného Tomáše Plekance, který předtím nevynechal zápas od března 2014.

Michal Neuvirth se po dvoutýdenní absenci znovu postavil do branky Philadelphie, s kterou prohrál 2:4 v Torontu. Domácí hráči otočili skóre třemi góly z 0:1, když překonali českého brankáře pokaždé střelou z pravého kruhu. William Nylander vyrovnal ránou nad lapačku, Tyler Bozak poté našel volné místo nad vyrážečkou a Mitch Marner prostřelil Neuvirtha mezi betony.

Flyers i s přispěním asistence Jakuba Voráčka ještě v 58. minutě snížili, ale při power play inkasovali počtvrté. Český útočník ale v první třetině za vyrovnaného stavu promarnil velkou šanci, když mu střelu do odkryté branky zblokoval Zach Hyman.

"Je to frustrující. Neodehráli jsme nejlepší utkání, musíme být lepší. Na pořadí a play off teď nesmíme myslet, musíte to brát zápas po zápase a v nich odvést maximum. Právě teď je to ale k vzteku. Potřebovali jsme vyhrát a nebyli jsme dost dobří," prohlásil kapitán Philadelphie Claude Giroux.

Ztráta Flyers na poslední postupovou příčku do play off vzrostla na pět bodů, protože New York Islanders uspěl ve Vancouveru 4:3 v prodloužení.

Výsledky NHL:

Carolina - NY Rangers 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Branky: 50. a 53. Aho, 14. Skinner, 14. Zykov - 28. a 37. Zibanejad, 8. Kreider. Střely na branku: 30:43. Diváci: 11.404. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Zykov, 3. J. Staal (všichni Carolina).

Toronto - Philadelphia 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 14. Nylander, 30. Bozak, 54. Marner, 59. Kadri - 7. Simmonds, 58. Gostisbehere (Voráček). Střely na branku: 33:38. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 58:20 minuty, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 90,63 procenta. Diváci: 18.894. Hvězdy zápasu: 1. Bozak (Toronto), 2. Gostisbehere (Philadelphia), 3. Andersen (Toronto).

Tampa Bay - Minnesota 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 7. a 59. Kučerov (na první Palát), 12. Hedman, 25. Šustr - 57. Scandella. Střely na branku: 29:33. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Hedman, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

Chicago - Anaheim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 38. Perry. Střely na branku: 43:26. Diváci: 21.838. Hvězdy zápasu: 1. Bernier, 2. Perry (oba Anaheim), 3. Toews (Chicago).

Colorado - New Jersey 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Branky: 32. MacKinnon, 45. Bourque, 59. Beauchemin - 41. Hall, 47. Noesen. Střely na branku: 22:27. Diváci: 11.886. Hvězdy zápasu: 1. Beauchemin, 2. Bourque (oba Colorado), 3. Hall (New Jersey).

Calgary - Montreal 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky: 8. Giordano (Frolík), 29. Stone, 36. Monahan, 36. Ferland, 57. Gaudreau (Frolík). Střely na branku: 38:24. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Gaudreau, 2. Stone, 3. Elliott (všichni Calgary).

Arizona - Ottawa 2:3 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 32. Perlini, 38. Crouse - 53. a 61. Karlsson, 33. Pageau. Střely na branku: 41:31. Diváci: 10.611. Hvězdy zápasu: 1. Karlsson, 2. Condon, 3. Crouse (všichni Ottawa).

Vancouver - NY Islanders 3:4 v prodl. (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 22. Boucher, 24. Baertschi, 60. Stecher - 16. Tavares, 30. Beauvillier, 40. Nelson, 62. Ladd. Střely na branku: 39:28. Diváci: 18.406. Hvězdy zápasu: 1. Stecher (Vancouver), 2. Bailey, 3. Ladd (oba NY Islanders).

San Jose - Washington 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky: 39. a 49. Couture, 9. Thornton, 23. Pavelski - 6. Winnik, 35. Connolly. Střely na branku: 24:27. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. Couture, 3. Thornton (všichni San Jose).

Los Angeles - Nashville 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 26. a 64. Iginla, 51. Gáborík - 17. Järnkrok, 42. Fiala. Střely na branku: 34:23. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Martinez (Los Angeles), 2. Josi (Nashville), 3. Quick (Los Angeles).

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 66 74 (22+52) 2. Crosby (Pittsburgh) 59 70 (34+36) 3. Marchand (Boston) 67 70 (32+38) 4. Malkin (Pittsburgh) 58 70 (31+39) 5. P. Kane (Chicago) 66 70 (29+41) 6. Burns (San Jose) 66 70 (27+43) 7. Scheifele (Winnipeg) 65 68 (28+40) 8. Seguin (Dallas) 67 67 (23+44) 9. Bäckström (Washington) 66 67 (21+46) 10. Kučerov (Tampa Bay) 59 66 (30+36) 21. Pastrňák (Boston) 60 57 (27+30) 30. Voráček (Philadelphia) 66 54 (17+37) 46. Vrbata (Arizona) 66 48 (15+33) 58. Krejčí (Boston) 67 46 (18+28) 112. Frolík (Calgary) 67 39 (14+25) 144. Jágr (Florida) 65 35 (12+23)

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 68 38 8 22 185:171 84 2. Ottawa 66 38 6 22 178:171 82 3. Boston 67 35 6 26 188:175 76 4. Toronto 66 30 14 22 201:197 74 5. Tampa Bay 66 31 9 26 183:182 71 6. Florida 65 29 11 25 162:183 69 7. Buffalo 67 27 12 28 169:196 66 8. Detroit 65 25 11 29 161:196 61

Metropolitní divize:

1. Washington 66 44 7 15 214:143 95 2. Columbus 65 42 6 17 207:149 90 3. Pittsburgh 65 41 8 16 230:184 90 4. NY Rangers 68 43 2 23 219:179 88 5. NY Islanders 66 32 11 23 196:197 75 6. Philadelphia 66 31 8 27 172:197 70 7. Carolina 64 27 10 27 160:186 64 8. New Jersey 67 25 12 30 149:192 62

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 65 42 6 17 214:155 90 2. Chicago 66 42 5 19 198:165 89 3. Nashville 67 32 11 24 197:191 75 4. St. Louis 65 33 5 27 178:183 71 5. Winnipeg 68 30 6 32 204:216 66 6. Dallas 67 27 10 30 188:216 64 7. Colorado 66 19 3 44 129:217 41

Pacifická divize:

1. San Jose 66 40 7 19 184:154 87 2. Anaheim 67 35 10 22 173:168 80 3. Edmonton 66 35 8 23 188:174 78 4. Calgary 67 37 4 26 184:182 78 5. Los Angeles 66 32 6 28 164:166 70 6. Vancouver 67 28 9 30 156:192 65 7. Arizona 66 23 8 35 159:213 54