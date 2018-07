New York - Český hokejový obránce Andrej Šustr v NHL poprvé mění dres. Po šesti sezonách v Tampě Bay se stěhuje do Anaheimu, s nímž podepsal roční smlouvu. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2007, který letos vypadl v play off v prvním kole, to oznámil na týmovém webu. Útočník Martin Kaut uzavřel nováčkovský kontrakt s Coloradem.

Sedmadvacetiletý Šustr, který si zahrál na předloňském Světovém poháru, se do NHL prosadil přes univerzitní soutěž NCAA. Ačkoli nebyl draftován, v roce 2013 jej angažovala Tampa.

Od té doby za Lightning v základní části odehrál 318 zápasů, v nichž zaznamenal deset gólů a 53 asistencí. Dalších pět bodů nasbíral 203 centimetrů vysoký obránce v play off. V roce 2015 postoupil s Tampou do finále Stanley Cupu.

Klub finanční podmínky kontraktu nezveřejnil, podle webu kanadské televizní stanice TSN si Šustr vydělá 1,3 milionu dolarů. Dosavadní roční smlouvu měl na 1,95 milionu dolarů.

Osmnáctiletý Kaut, jehož si nedávno vybralo Colorado jako šestnáctku draftu, uzavřel s Avalanche tříletý nováčkovský kontrakt. Účastník letošního mistrovství světa do 20 let dosud působil v extraligových Pardubicích.