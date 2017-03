New York - Obránce Andrej Šustr se ve čtvrtečním utkání NHL zasloužil gólem a asistencí o výhru hokejistů Tampy Bay 5:3 nad Detroitem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na dva góly Lightning přihrál Ondřej Palát. Svůj šestý gól v sezoně vstřelil další český bek Radko Gudas z Philadelphie, která rozstřílela 6:3 New York Islanders. Podeváté v sezoně skóroval Tomáš Plekanec a podílel se na triumfu Montrealu 6:2 nad Floridou.

Šustr se prosadil ve 23. minutě, kdy poslal Tampu do vedení 2:1. Palát vybojoval kotouč na červené čáře, pronikl do útočného pásma, Petr Mrázek v brance Detroitu jeho střelu pouze vyrazil před sebe a od brusle důrazného Šustra se puk odrazil do sítě. Byl to třetí přesný zásah šestadvacetiletého zadáka v sezoně.

Hosté sice v polovině utkání vyrovnali, jenže v závěru druhé třetiny domácí dvakrát udeřili v přesilové hře a získali rozhodující náskok. Šustr a Palát si pak připsali asistenci u pátého gólu ve 47. minutě. Mrázek odchytal celý zápas a zaznamenal 26 zákroků.

"Myslím, že jsme hráli docela dobře. Ale udělali jsme spoustu zbytečných chyb a nabídli soupeři mnoho šancí. Řadu z nich ještě vychytal skvělými zákroky Mrázek," zhodnotil utkání útočník poražených Frans Nielsen.

Tampa vyhrála počtvrté v řadě a dál zůstává ve hře o postup do play off. V tabulce Východní konference stále ztrácí tři body na osmý Boston, který i díky přihrávce Davida Pastrňáka zvítězil 2:0 nad Dallasem. Tým z Floridy má ale jeden zápas k dobru, stejně jako Carolina, která zdolala 2:1 v prodloužení Columbus a za Bostonem zaostává o čtyři body.

Naopak ze hry už jsou nejspíš Islanders po debaklu na ledě Philadelphie. Letci rozhodli o vysoké výhře už v úvodu zápasu, když po devíti minutách a 19 sekundách vedli 4:0. Gudas byl v 9. minutě autorem třetího gólu po tvrdé střele od modré čáry. Jednu asistenci si připsal také Jakub Voráček.

Oba celky ztrácejí na Boston šest bodů. "Je to těžké, když vidíte, že všichni ostatní také vyhrávají," konstatoval útočník Flyers Dale Weise. "Snažíme se soustředit na to, co můžeme ovlivnit, a to jsou naše zápasy. Víc dělat nemůžeme."

Islanders prohráli potřetí za sebou a kouč Doug Weight jen těžko vysvětloval, jak je možné, že jeho tým ztratil první třetinu 0:5. "Nedokázali jsme vůbec pokrýt střední ani obranné pásmo. A pak jsme najednou koukali, že nám vzadu zůstal jediný hráč. Nebyli jsme do hry vůbec zapálení. Přál bych si, abych vám k tomu mohl říct víc, ale nevím co," prohlásil Weight.

Montreal se vítězstvím nad Floridou oficiálně zařadil mezi jisté účastníky play off, v němž loni Canadiens chyběli. K výhře jim rovněž pomohl dobrý vstup do utkání, když po první třetině vedli už 3:0.

Plekanec v 11. minutě dal druhý gól a v 53. minutě se podílel i na pátém. Hned u tří inkasovaných branek, včetně té Plekancovy, byl na ledě v dresu Floridy Jaromír Jágr.

"Je to skvělý pocit, být zase ve hře o Stanley Cup. Začali jsme na tom makat hned po závěrečné siréně posledního loňského zápasu a dobře jsme věděli, že už takové zklamání jako naposledy nechceme zažít. Můžeme být na sebe pyšní," rozplýval se Max Pacioretty, který vstřelil svůj 35. gól v sezoně.

Canadiens k postupu nejspíš výrazně pomohla i výměna trenérů v polovině února, kdy Michela Therriena nahradil Claude Julien. Pod jeho vedením vyhrál Montreal dvanáct z šestnácti zápasů a bezpečně vede Atlantickou divizi o šest bodů před Ottawou.

Statistika NHL:

Boston - Dallas 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 16. Marchand, 22. Krug (Pastrňák). Střely na branku: 24:27. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Rask, 2. Marchand, 3. Krug (všichni Boston).

Philadelphia - NY Islanders 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)

Branky: 5. Weise, 6. Couturier, 9. Gudas, 10. Weal, 16. Simmonds (Voráček), 59. Filppula - 24. Clutterbuck, 41. Chimera, 57. Ladd. Střely na branku: 30:41. Diváci: 19.703. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Simmonds, 3. Weise (všichni Philadelphia).

Carolina - Columbus 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 56. Skinner, 63. Hanifin - 37. Johnson. Střely na branku: 31:24. Diváci: 11.881. Hvězdy zápasu: 1. Ward, 2. Hanifin, 3. Skinner (všichni Carolina).

Montreal - Florida 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)

Branky: 8. a 14. Byron, 11. Plekanec, 44. Pacioretty, 53. Gallagher (Plekanec), 57. Danault - 31. Smith, 49. Matheson. Střely na branku: 33:31. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Byron, 3. Beaulieu (všichni Montreal).

Edmonton - San Jose 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky: 11. a 48. Maroon, 18. McDavid - 2. Hansen, 54. Pavelski. Střely na branku: 22:40. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Talbot, 3. Maroon (všichni Edmonton).

Nashville - Toronto 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 50. Forsberg - 19. Van Riemsdyk, 39. Matthews, 60. Brown. Střely na branku: 30:17. Diváci: 17.214. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Forsberg (Nashville), 3. Andersen (Toronto).

Minnesota - Ottawa 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 18. a 28. Niederreiter, 38. Eriksson Ek, 45. Dumba, 52. Pominville (Hanzal) - 17. Hoffman. Střely na branku: 26:19. Diváci: 19.044. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Eriksson Ek, 3. Stalock (všichni Minnesota).

Winnipeg - Anaheim 4:3 v prodl. (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky: 12. Armia, 52. Wheeler, 60. Byfuglien, 64. Scheifele - 19. a 28. Perry, 9. Silfverberg. Střely na branku: 41:28. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Winnipeg), 2. Perry (Anaheim), 3. Wheeler (Winnipeg).

Tampa Bay - Detroit 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky: 19. Brown, 23. Šustr (Palát), 37. Killorn, 39. Drouin, 47. Gourde (Palát, Šustr) - 5. Nielsen, 33. Dekeyser, 49. Green. Petr Mrázek odchytal za Detroit 58 minut, z 31 střel inkasoval 5 gólů a úspěšnost zákroků měl 83,9 procenta. Střely na branku: 31:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Šustr, 2. Killorn, 3. Brown (všichni Tampa).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Montreal 77 44 9 24 214:190 97 2. Ottawa 76 41 9 26 197:199 91 3. Toronto 76 37 15 24 233:222 89 4. Boston 77 41 6 30 220:203 88 5. Tampa Bay 76 38 9 29 215:213 85 6. Florida 77 33 11 33 199:222 77 7. Buffalo 77 32 12 33 193:221 76 8. Detroit 77 31 12 34 192:229 74

Metropolitní divize:

1. x-Washington 76 51 8 17 248:170 110 2. x-Columbus 76 49 8 19 236:174 106 3. x-Pittsburgh 76 46 11 19 259:216 103 4. x-NY Rangers 77 46 5 26 245:206 97 5. Carolina 76 35 14 27 202:214 84 6. NY Islanders 76 35 12 29 222:234 82 7. Philadelphia 77 37 8 32 206:225 82 8. New Jersey 76 27 14 35 174:224 68

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Chicago 77 49 7 21 234:198 105 2. x-Minnesota 77 45 8 24 249:196 98 3. St. Louis 76 42 6 28 214:201 90 4. Nashville 77 39 11 27 227:213 89 5. Winnipeg 78 36 7 35 233:247 79 6. Dallas 77 31 11 35 207:244 73 7. Colorado 76 20 3 53 150:258 43

Pacifická divize:

1. x-Anaheim 77 42 12 23 206:190 96 2. x-Edmonton 77 43 9 25 228:198 95 3. x-San Jose 77 43 7 27 208:189 93 4. Calgary 77 43 4 30 212:208 90 5. Los Angeles 76 36 7 33 185:189 79 6. Vancouver 76 30 9 37 173:223 69 7. Arizona 77 27 9 41 182:247 63

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 77 91 (28+63) 2. P. Kane (Chicago) 77 84 (34+50) 3. Marchand (Boston) 77 83 (38+45) 4. Crosby (Pittsburgh) 70 82 (42+40) 5. Bäckström (Washington) 76 82 (22+60) 6. Kučerov (Tampa Bay) 68 80 (38+42) 7. Scheifele (Winnipeg) 75 78 (30+48) 8. Burns (San Jose) 77 73 (28+45) 9. Malkin (Pittsburgh) 62 72 (33+39) 10. Draisaitl (Edmonton) 77 72 (27+45) 19. Pastrňák (Boston) 70 66 (32+34) 36. Voráček (Philadelphia) 77 58 (19+39) 57. Vrbata (Arizona) 77 53 (18+35) 69. Krejčí (Boston) 77 51 (22+29) 105. Palát (Tampa Bay) 69 46 (16+30) 123. Frolík (Calgary) 77 43 (16+27) 132. Jágr (Florida) 77 42 (15+27)