Jablonec - Fotbalisté pražské Sparty vyhráli v 11. kole v Jablonci 3:0 a dočkali se první ligové výhry venku po čtyřech zápasech. O vítězství Letenských rozhodl třetím hattrickem v nejvyšší soutěži Josef Šural, který se dvakrát trefil v úvodních 16 minutách a pak v závěru. Sparta se posunula v neúplné tabulce o bod před dnešního soupeře na čtvrté místo, Jablonec po první porážce po osmi kolech klesl na pátou příčku.

Do sparťanské základní sestavy se poprvé od derby vrátil veterán Rosický, naopak scházel kapitán Lafata, který nebyl ani na lavičce.

Letenští chtěli ukončit čekání na ligovou výhru venku a hned ve třetí minutě otevřeli skóre. Vatajelu nacentroval z levé strany a nabíhající Šural hlavičkoval na přední tyči přesně. Hostující ofenzivní hráč skóroval poprvé v sezoně. Chvíli poté musel ze hřiště zraněný Václav Kadlec, kterého nahradil Biabiany.

Sparta úvod jasně ovládala a v šestnácté minutě přidala po stejné spolupráci druhý gól. Vatajelu tentokrát zahrával roh a Šural opět hlavou překonal Hrubého.

Jablonci se v úvodu nedařilo navázat na poslední dobré výkony a probudil se až po půlhodině. Ve 34. minutě po závaru vykopl Zahustel balon z prázdné branky a následně domácí Doležal zblízka minul.

Do druhé půle vstoupili Severočeši velkým náporem, který ale ke snížení nevedl. Jovovičovu střelu vyrazil Dúbravka a pak Trávník při přečíslení tří na jednoho nepochopitelně místo přihrávky střílel a trefil Štetinu. Sparta hrozila z brejků. Vatajelu se ale v tutovce ukopl a Michala Kadlece vychytal Hrubý.

Jablonecký tlak se postupně rozplynul a Sparta závěr v klidu kontrolovala. Navíc přidala po obrovské chybě v domácí obraně ještě třetí gól. Považancovu malou domů vystihl v 83. minutě Šural a před vybíhajícím brankářem lehce posunul míč do sítě. Definitivně tak pojistil první výhru Sparty v Jablonci po čtyřech letech. Kvůli řádění hostujících chuligánů v jejich sektoru pak rozhodčí Ardeleanu raději nastavil jen pouhou minutu.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Do zápasu jsme šli s tím, že nenecháme Spartu hrát, že na ni nalezeme. Ale když dostanete hned ve třetí minutě branku, je to studená sprcha. A když v 16. minutě další, s mužstvem to otřese. I když si nemyslím, že z naší strany byla hra vyloženě špatná. Potřebovali jsme dát kontaktní gól, abychom dostali Spartu pod tlak. Měli jsme velkou příležitost, kdy Doležal netrefil prázdnou bránu. Začátek druhé půle nebyl špatný. Další šanci na zkorigování jsme měli, když jsme šli tři na jednoho a Trávník to vyřešil nejhůř, jak mohl. Přitom mu tam nabíhali Tecl a Mihálik. On si to musí uvědomit, musíme mu to ukázat, ale fotbalový život jde dál. V závěru jsme chtěli zkusit dlouhé míče na Kouřila, ale dostali jsme třetí branku po špatné malé domů. Sparta vyhrála zcela zaslouženě. Dělali jsme chyby vzadu a to se nám v předchozích zápasech nestávalo. Je škoda, že jsme se Spartou nehráli před měsícem. Už doma s Plzní hrála druhou půli velmi dobře. Hra Sparty se zvedla, ale my jsme jí k tomu dneska hodně pomohli."

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Od začátku jsme chtěli být agresivní do ofenzivní fáze. A bylo to úspěšné, i když ne vždy to musí být spojené s tím, že dáte dva góly, jako se to v úvodu povedlo nám. Agresivita nám v minulých venkovních zápasech chyběla. Potřebovali jsme změnit naše naladění ve venkovních zápasech, jsem rád, že se to dneska povedlo. Jsem spokojený s defenzivní prací, protože hrát v Jablonci není lehké. Další týmy jako Plzeň i jiné tu měly hodně problémů. Jablonec měl první velkou šanci deset minut před koncem první půle. Hattrick je pro Pepu velmi důležitý. Říkal jsem mu, že potřebuje jeden gól, aby se chytil. A on dal tři. Ale víc mě těší výkon týmu, bez toho by Pepa nedal tři góly. V týdnu jsme si říkali, že musíme pokračovat tak, jak jsme skončili s Plzní. Ukázat všem, že se zlepšujeme. Tohle byl určitě náš nejlepší venkovní výkon v sezoně. Nejen s ohledem na výsledek, ale i s ohledem na to, jak jsme hráli. Společně máme odehráno víc utkání a jdeme zápas od zápasu nahoru. Václav Kadlec musel vystřídat kvůli velké bolesti v zadním stehenním svalem. Odcházel ze hřiště s brekem. Snad bude brzy v pořádku."

FK Jablonec - Sparta Praha 0:3 (0:2)

Branky: 3., 16. a 83. Šural. Rozhodčí: Ardeleanu - Kubr, Fišer. ŽK: Považanec, Tecl, Mihálik - Hovorka, M. Kadlec. Diváci: 4883.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Kysela, Hübschman, Hanousek - Masopust, Považanec, Trávník, Jovovič (83. Kouřil) - Doležal (52. Mihálik), Tecl. Trenér: Klucký.

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Hovorka, Štetina, M. Kadlec - Mandjeck, Sáček (86. Mareček) - Šural, Rosický (73. Néstor), Vatajelu - V. Kadlec (8. Biabiany). Trenér: Stramaccioni.