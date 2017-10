Jablonec - Ofenzivní záložník Josef Šural si oddychl, že v dnešním duelu 11. ligového kola konečně zlomil své střelecké trápení a čekání na první gól v této sezoně. Sedmadvacetiletý člen širšího kádru reprezentace se proti Jablonci trefil hned třikrát a svým třetím hattrickem v nejvyšší soutěži zařídil fotbalistům Sparty výhru 3:0.

"Potřeboval jsem gól jako sůl. Šancí jsem měl spousty, ale neproměňoval jsem je. Když si vzpomenu na domácí utkání se Slováckem, měl jsem dát minimálně dvě góly. Teď to ze mě spadlo," řekl novinářům Šural.

Soutěžní gól dal poprvé od konce května. "Ani výkony nebyly úplně optimální. Dostal jsem dnes šanci a chtěl jsem to urvat za každou cenu. Naštěstí se to povedlo, díkybohu, že máme tři body taky zvenku," doplnil sparťanský ofenzivní záložník.

Navázal na dva své hattricky ještě v dresu Liberce. "Nejde říct, který je nejcennější. Všechny hattricky jsou hrozně důležité. Dneska to bylo hrozně důležité vítězství pro celou Spartu," poznamenal Šural.

Skóre otevřel hned ve třetí minutě po centru od Bogdana Vatajelua a stejný hráč mu přihrál i na druhou trefu z rohu v 16. minutě. "Od Bóži přilétly skvělé centry. Vím, kam to sype. Druhý gól byl ze standardky, dobře kopnuté. Pak už to je jen o tom si najít ten balon. Už jsme taky potřebovali dát gól ze standardky," uvedl Šural.

Hattrick zkompletoval v 83. minutě, kdy vystihl špatnou malou domů a před gólmanem lehce tečoval balon do sítě. Pak se s jabloneckým brankářem ještě srazil. "Třetí gól byl nejbolestivější. Někdo dával malou domů, tak jsem to zkusil, šel jsem tam naslepo. Byl jsem u balonu dřív, myslím, že o žádný faul nešlo. Takže v pohodě," uvedl Šural.

Dva rychlé góly podle něj Spartě v Jablonci hodně pomohly. "Byl to úžasný začátek, pak se hraje jinak. Ke konci první půle nás ale začal Jablonec přehrávat, měl stoprocentní šanci. Kdyby ji dal, měli bychom to měli ještě hodně složité. Výhra 3:0 vypadá jednoduše, ale nebyl to vůbec jednoduchý zápas," uvedl Šural.

Sparta v Jablonci vyhrála téměř po čtyřech letech a dostala se před něj na čtvrté místo tabulky. "Víme o té bilanci, čtyři roky se tu nevyhrálo. Nejezdilo se nám sem dobře. Spousta lidí nám před utkání předhazovala, že statistiky jsou proti nám, pomalu, že Jablonec je favorit. Ale nebáli jsme se," dodal Šural.