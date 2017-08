Brno - Útočník fotbalové Sparty Praha Josef Šural nešetřil po nečekané prohře v Brně se Zbrojovkou (0:2) kritikou do vlastních řad. Tým italského kouče Andrey Stramaccioniho, který si v létě přivedl na Letnou množství zahraničních posil, získal za pět kol jen osm bodů a pokud dnes Plzeň porazí ligového nováčka Ostravu, naroste ztráta Sparty na lídra tabulky na sedm bodů.

"Pozitivum se v tomto zápase těžko hledá. Náš výkon byl špatný, je o tom zbytečné mluvit. Předvedená hra z naší strany byla ještě horší. Nevím, co hodnotit. Je hrozné, že jsme ztratili body a nenavázali na výkon z posledního zápasu proti Slovácku," uvedl sedmadvacetiletý brněnský odchovanec Josef Šural.

Porážku s posledním týmem tabulky nebral jako návrat do reality. "Prostě jsme v tomto počasí a vedru a na tomto hřišti nedokázali hrát tak rychle, jak jsme chtěli. Nebyli jsme nebezpeční. Nějaké centry před branku soupeře létaly. Ale bylo jich málo a šancí ještě méně. Hráli jsme pomalu. Nebylo to, jak by to mělo být. Hlavně jsme si vypracovali minimum šancí," řekl útočník Sparty.

Fotbalisté Brna po pondělním odvolání trenéra Svatopluka Habance vyhráli poprvé v sezoně a potvrdili, že v každém domácím zápase proti Spartě mají velkou motivaci uspět.

"Očekávali jsme, že budou bojovat a hrát za hranicí svých možností. Předvedli to, co museli, aby měli šanci na dobrý výsledek a na výhru. Podařilo se jim to," dodal Šural, který byl u vedoucí branky Brna, když podle televizního záběrů ještě lehce tečoval hlavičku Jana Poláka.

"Nechali jsme volného Poláka. Přede mnou míč někdo líznul. Nevím, jestli jsem jej ještě také trefil. Padlo to bohužel do brány," uvedl Šural.

Po gólu z 22. minuty se Brňané stáhli do obrany. "Byli hodně zalezlí. Proto jsme chtěli, aby více vyjížděli do protiútoků jejich stopeři. To se možná dařilo. Ale nějaké velké šance jsme si nevytvořili. Hlavně je na prohře špatné to, že jsme dostali oba góly po standardních situacích soupeře. Dostali jsme se dolů, k cestě zpět nahoru si musíme pomoci sami," řekl Šural, kterého hlídal spolehlivě v brněnské obraně jeho mladší bratr Jakub.

"Nevnímal jsem, že hraji proti bráchovi. Už jsme proti sobě jednou nastoupili," dodal Josef Šural.