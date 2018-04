Praha - Útočník Josef Šural poprvé od prosince nastoupil v základní sestavě Sparty, natáhl si kapitánskou páskou a hned pomohl dvěma góly k domácí výhře 3:0 v malém pražském derby nad Duklou. Sedmadvacetiletý fotbalista přiznal, že Letenští už ligové vítězství po předchozích pěti remízách potřebovali.

"Nevím, jestli jsme si oddechli, ale samozřejmě jsme šťastní, protože jsme to potřebovali a zvládli jsme to. Ne všechno bylo OK, ale to asi říkat nemusím. Byla tam pasáž, kterou jsme herně nezvládli, ale ubránili jsme to a výsledek je s přehledem 3:0," řekl Šural novinářům po zápase 23. kola. "Dneska jsme si řekli, že budu kapitán já. Chtěli jsme zkusit nějakou změnu, protože výsledky se nedostavily," doplnil.

Šural otevřel skóre už ve třetí minutě hlavou po centru Srdjana Plavšiče, který ve 14. minutě přidal druhou branku. "Fantastický začátek. 'Plavča' nádherný centr, hlavička téměř do prázdné brány a druhá jeho akce hned 2:0," podotkl Šural, jenž uzavřel skóre v 80. minutě.

Nejlepší sparťanský střelec, který v úvodu jara chyběl kvůli zlomenému prstu na noze, si v sezoně polepšil na osm ligových branek. Bleskový zásah proti Dukle mu hodně pomohl. "Každému hráči, zvlášť útočníkovi se hraje mnohem líp, když dá z první šance a víceméně prvního doteku s míčem gól. Povzbudí to každého, pak byl třešnička druhý gól, když jsem si to posbíral na zadní tyči," uvedl Šural.

Sparťanům se závěr prvního a hlavně začátek druhého poločasu moc nepovedl a opět hazardovali s tím, že ztratí vedení. "Tím, že jsme si nenechali dát gól, tak jsme to pod kontrolou výsledkově stoprocentně měli. Ale soupeře jsme druhý poločas do nějakých šancí úplně zbytečně pustili vlastními chybami," přiznal Šural.

Svěřenci Pavla Hapala v tabulce dál ztrácejí šest bodů na kýžené druhé místo, které drží mistrovská Slavia. "Cílem pořád zůstává druhá příčka, ale každým kolem to bude těžší a těžší. Také před sebou nemáme vůbec jednoduchý los. Minimálně si chceme co nejdříve zajistit poháry, dotáhnout týmy před sebou a nehonit to v posledních dvou třech kolech," prohlásil bývalý hráč Liberce či Brna.