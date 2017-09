Ostrava - Stejně jako si na Spartě v třetím kole extraligy zgustli hokejisté Vítkovic, užil si výhru 6:1 i útočník David Květoň. Devětadvacetiletý forvard se totiž na ní podílel hattrickem a po jeho třetí trefě na ledě ostravské arény dokonce přistálo i několik kšiltovek jako v NHL.

"Vážně jo? Já jsme si toho ani nevšiml," usmál se novojičínský odchovanec. "Výsledek 6:1 vypadá pro Spartu dost krutě. Kvalitu určitě má. My ale hráli hlavně to, co jsme chtěli. To, co nám trenéři před utkáním řekli. Byl to super výkon od celého týmu. Všem klukům bych chtěl za to poděkovat za to, co jsme předvedli," řekl Květoň.

Květoň dal tři góly, další branku měl na dosah, ale kousek před ním do přihrávky Ondřeje Romana vložil hůl sparťanský obránce. První vítkovická formace nakonec svůj minizápas zakončila výsledkem 4:0. LNeřekl bych, že to sedlo jen nám. Celý tým hrál fakt výborně. Dva góly v první třetině nás uklidnily. Dobrým pohybem a tím naším systémem jsme si vytvořili šance a napadalo nám to tam," potěšilo Květoně.

Bývalý hráč Třince či Chomutova z paměti vylovil, že poslední extraligový hattrick dal ještě v barvách Ocelářů. "Je to příjemný pocit. Naposledy jsem ho dal jako hráč Třince, tuším Slavii, to už může být nějakých pět let," vzpomínal Květoň. "Jen jsem využil šance, do kterých se dostávám celkem dost. První gól jsem jel napadat, obránce Sparty se mnou asi nepočítal, vzal jsem mu puk a jel rovně do brány a zasunul mezi nohy. U druhého gólu jsem v přesilovce nic nevymýšlel a rychle vystřelil. A u třetího to byla taková špinavá střela, která asi gólmana překvapila. To bylo hlavně štěstí," uvedl Květoň.

Vítkovice ve všech třech zápasech dokázaly bodovat. Sedm bodů pro ně představuje vydařený start do sezony. "Musíme ale zůstat pokorní. Dneska nám zápas sedl, příště to tak být nemusí, když nebudeme hrát na sto procent. Soutěž je strašně vyrovnaná. Je nám ale jasné, že každý zápas nebudeme dávat šest gólů. Musíme hrát dál to, co chceme," dodal Květoň.