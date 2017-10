Hollywood (USA) - Nechvalně proslulá hollywoodská praktika "obsazování rolí přes postel" není mýtus. V posledních letech o svých zkušenostech se zvykem mocných filmových osobností, včetně režisérů a producentů, nabízet aspirujícím mladým hvězdičkám pomoc v kariéře výměnou za sexuální služby, promluvila řada celebrit. Zpravodajský server Sunday Times připravil přehled několika z nich.

CHARLIZE THERONOVÁ

Herečka, která se proslavila rolí v Šíleném Maxovi, promluvila o "gaučové" kultuře obsazování rolí, s níž se setkala v počátcích své kariéry. V rozhovoru v roce 2005 uvedla: "Připadalo mi trochu divné, že se koná konkurs v sobotu večer v domě režiséra v Los Angeles, ale říkala jsem si, že je to třeba normální. Byl v pyžamu a la Hugh Hefner. Šla jsem dál, on mi nabídl drink, a já si pomyslela: 'Páni, to herectví je vážně pohodová věc'. Brzy ovšem vyšlo najevo, o co mu vlastně jde. Ale dala jsem mu najevo, že to se nestane. Že si na to vybral špatnou holku."

GWYNETH PALTROWOVÁ

V roce 2010 zavzpomínala, jak v době, kdy byla začínající mladá herečka, jí kdosi nabídl dokončit setkání v posteli. "Odešla jsem. Byla jsem naprosto v šoku. Ale chápu, že to u některých hereček může vyvolat obavy: 'Pokud tomu člověku nedám to, co chce, pak mi zničí kariéru'."

THANDIE NEWTONOVÁ

Newtonová odhalila temnou stránku Hollywoodu v loňském roce, když se svěřila s konkursem ze začátku své kariéry. "Byl tam režisér, který natáčel kamerou záběry pod mou sukni. Řekl mi, ať se začnu sama sebe dotýkat a myslím přitom na muže, který se se mnou v té scéně bude milovat. Připadalo mi to trochu divné, ale v místnosti byla i žena, která vedla castingy, a taky už jsem dřív dělala na konkursech dost divné věci, a tak jsem to udělala." Později se dozvěděla, že dotyčný pouští nahrávku z toho konkursu svým přátelům pro pobavení.

GLENN CLOSEOVÁ

Hvězda Osudové přitažlivosti nedávno promluvila o konkursu "společně s hercem, který tehdy byl hodně slavný". A dodala: "Vešla jsem dovnitř, a tam stála postel. Měla jsem s sebou scénář, ale on neznal svoje repliky, ani se neobtěžoval si je donést s sebou. Bylo to příšerné. Později jsem si uvědomila, že to bylo něco jako přivést fenku k pejskovi, aby viděli, jestli na ni bude chtít skočit."

MEGAN FOXOVÁ

Hvězda Transformers se v roce 2009 svěřila časopisu GQ, že pokládá praktiky mužů využívajících herečky v Hollywoodu za "srdcervoucí". "Někteří z těchto lidí jsou hollywoodské legendy," prohlásila. "Máte se s nimi setkat a tetelíte se radostí, říkáte si: 'Nemůžu uvěřit, že si se mnou tenhle člověk chce popovídat!' A pak zjistíte, že mu rozhodně nejde o povídání."

GOLDIE HAWNOVÁ

Začátkem letošního roku řekla Hawnová divákům, že když jí bylo 19 let, odmítla návrhy slavného novinového kreslíře. Ten jí následně doporučil, aby "se vdala za nějakého zubaře, protože z ní nikdy v životě nic nebude". Poté, co získala Oscara, mu Hawnová poslala dopis s poznámkou, že sňatek se zubařem nepotřebovala.