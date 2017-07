Londýn - Vedoucí britští podnikatelé byli upozorněni na to, že vláda premiérky Theresy Mayové by letos mohla kvůli "rozvodovému účtu", předloženému Evropskou unií, opustit jednání o odchodu země z EU. Napsal to dnes britský list The Sunday Telegraph bez uvedení konkrétního zdroje informace.

Mayová je od nevydařených voleb, které sice její Konzervativní strana vyhrála, ale ztratila v Dolní sněmovně většinu, pod silným tlakem. Od veřejnosti i od vlastních ministrů. Čerstvý průzkum podle deníku The Guardian ukázal, že 60 procent Britů by si chtělo zachovat občanství EU, a The Observer píše o revoltě ministrů, kteří chtějí skončit s úsporami ve veřejných výdajích.

Nejmenovaný vysoký činitel premiérčina úřadu podle The Sunday Telegraph představitelům průmyslu a finančníkům řekl, aby se připravili na to, že ministerská předsedkyně v září z jednání o brexitu může odejít. Tento krok by přitom měl být určen pro "domácí publikum", aby ukázal, že Mayová hraje tvrdě o částku 100 miliard eur (2,6 bilionu korun), které Brusel chce po Británii, než z unie odejde.

Nicméně nedělník na druhé straně rovněž citoval představitele z úřadu Theresy Mayové, který tvrdil, že odchod z jednání není součástí plánu.

Agentura Reuters v souvislosti s uvedenou informací připomněla, že britský vyjednávač pro brexit David Davis už před dvěma měsíci, poté, co se objevily zprávy, že EU bude uvedenou sumu požadovat, řekl, že Británie 100 miliard eur nezaplatí.

Výsledek předčasných voleb ale premiérce pozici zjevně znesnadnil. Její ministři, zejména zdravotnictví a školství, i čelní představitelé konzervativců, znepokojení viditelným poklesem popularity strany, žádají radikální změnu státního financování veřejných služeb.

Ministr zdravotnictví Jeremy Hunt a ministryně školství Justine Greeningová se podle nedělníku The Observer zasazují o uvolnění úsporných opatření a významní konzervativní poslanci upozorňují na to, že veřejné služby se ocitnou v rostoucím nebezpečí, pokud se "utažení opasku" neuvolní. Kromě toho věrný spojenec Mayové vicepremiér Damian Green naznačil, že možná bude nutné rozvinout celostátní diskusi o výšce školného s cílem oslovit mladé voliče.

Přitom z průzkumu, o němž dnes informuje The Guardian, je patrné, že právě zejména mladí lidé nejsou příliš politikou konzervativců nadšení. To se týká i brexitu, který chce premiérka s Evropskou unií rázně dojednat. Ze sondáže vyplývá, že celkem šest z deseti Britů by si po brexitu rádo zachovalo vedle britského i občanství EU, včetně práva žít, pracovat, studovat a cestovat v unii. Ve věkové kategorii 18 až 24 let má tento názor 85 procent Britů.