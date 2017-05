Brusel - Severoatlantická aliance se jako celek stane součástí mezinárodní koalice bojující v Iráku a Sýrii s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Rozhodli o tom lídři členských zemí NATO na summitu v Bruselu, jehož se poprvé ve funkci účastnil i americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu během prvního summitu v nové centrále aliance partnery důrazně vyzval, aby více přispívali do obranného rozpočtu.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg po společné pracovní večeři prezidentů a premiérů zdůraznil, že účast v protiteroristické koalici neznamená zapojení do bojových operací, jde podle něj především o významný politický signál. Tento krok umožní alianci účastnit se rozhodování o aktivitách mezinárodní koalice proti IS, kde už jsou zapojeny všechny členské země NATO.

Aliance podle Stoltenberga také zintenzivní podporu, kterou této široké skupině s přibližně sedmi desítkami členů poskytuje prostřednictvím svých radarových letounů AWACS. Ty budou létat častěji a déle vydrží ve vzduchu také díky nové možnosti tankovat ve vzduchu.

Větší aktivitu NATO v boji s terorismem jednoznačně žádal i Trump, který označil terorismus a migraci za hrozbu srovnatelnou s Ruskem či situací na východ a na jih od hranic území NATO. Ve svém úvodním projevu zdůraznil, že NATO se musí soustředit na terorismus a imigraci stejně jako na ruskou hrozbu.

"Neplatí, co by měli platit na svou obranu. To není spravedlivé vůči lidem a daňovým poplatníkům v USA," řekl Trump na adresu většiny členských států aliance. Mnohé z těchto zemí podle něj "dluží obrovské peníze z minulých let". Trump poznamenal, že v minulých letech USA vydávaly na obranu více než všechny ostatní spojenecké země dohromady. Mezi 23 členských zemí, které závazky neplní, patří i Česká republika.

Stoltenberg po jednání v narážce na Trumpova slova prohlásil, že evropské členské země usilují o zvyšování obranných výdajů ne kvůli tomu, aby udělaly radost USA, ale kvůli zlepšení obrany Evropy. Státníci aliance se v tomto bodě zavázali, že do konce roku vypracují národní plány. V nich mají podle Stoltenberga ukázat, jakým způsobem chtějí každoročně postoupit k cíli domluvenému v roce 2014 na summitu ve Walesu, tedy právě k nejméně dvěma procentům HDP vydávaným na obranu.

Britská premiérka Theresa Mayová připomněla potřebu intenzivnějšího boje s terorismem v souvislosti s nedávným tragickým útokem v Manchesteru. Na Trumpovu výzvu uctili státníci památku obětí chvilkou ticha.

Prezident Miloš Zeman, který na summitu zastupoval ČR, při příchodu zdůraznil potřebu bojovat s IS a zvýšit rozpočet české armády. "Musíme mít nové schopnosti a metody boje proti terorismu," uvedl Zeman na setkání podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Trumpova veřejného projevu, který se odehrál pod širým nebem a státníci při něm stáli, se Zeman podle diplomatických informací neúčastnil. Ovčáček na twitteru bez dalšího sdělil, že vynechán byl jediný bod programu. Dopředu jsme na možné změny upozornili, dodal mluvčí prezidenta ČR.