Brusel - Země Evropské unie dnes na summitu v Bruselu přes odpor Varšavy rozhodly, že polský expremiér Donald Tusk bude nadále předsedou Evropské rady. Nynější polská premiérka Beata Szydlová vzápětí oznámila, že odmítne schválit celkové závěry schůzky. Kromě Tuskova znovuzvolení už dnes summit diskutoval o ekonomické problematice, která je tradiční náplní jarního setkání vrcholných představitelů zemí bloku.

Prezidenti a premiéři bloku ještě večer probírají obranu, bezpečnost a situaci na západním Balkánu. Hledá ale také východisko ze situace, pokud Szydlová nepodpoří výsledky summitu přijímané obvykle jednomyslně.

"Evropská rada rozhodla o zvolení Donalda Tuska předsedou pro další funkční období. Proti bylo jen Polsko," informoval český premiér Bohuslav Sobotka. Tusk tak nyní bude řídit unijní vrcholné schůzky až do konce listopadu 2019.

Video: Tuskovi na summitu EU prodloužili mandát předsedy Evropské rady 09.03.2017, 20:45, autor: A, zdroj: ČTK/A

Tusk po svém zvolení šéfům států a vlád řekl, že ačkoliv to může znít s ohledem na okolnosti paradoxně, chápe rozhodnutí summitu jako projev jednoty. "Budu spolupracovat s vámi všemi bez výjimky, neboť jsem oddán jednotné Evropě... Musíme se opět pustit do práce," prohlásil. Uvedl také, že udělá, co bude v jeho silách, aby "polskou vládu ubránil před politickou izolací".

Na otázku, jak chce v budoucnu s polskou vládou komunikovat ve situaci, kdy Varšava jednoznačně odmítá jednat s ním, lakonicky odpověděl, že "polsky".

Polská vláda, která Tuska tvrdě kritizuje, navrhovala vlastního kandidáta - europoslance Jacka Saryusze-Wolského. Szydlová se ještě před hlasováním setkala s ostatními premiéry zemí visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Se svým postoji proti Tuskovi však byla podle diplomatů osamocena. Polská premiérka jednala i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Mluvčí polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Beata Mazureková uvedla, že dnešní rozhodnutí nevěstí pro Evropu nic dobrého. Šéfem PiS je expremiér Jaroslaw Kaczyński, který dlouhodobě s Tuskem soupeří. Silnější slova volil polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski, jenž v rozhovoru se serverem wpolityce.pl označil znovuzvolení Tuska do čela EU za signál toho, že EU se podřizuje "diktátu Berlína".

Tusk, který byl sedm let polským premiérem, začal summity Evropské unie poprvé řídit v prosinci 2014, kdy ve funkci nahradil Hermana Van Rompuye. Podle unijních smluv může být předsedou Evropské rady jen dvě funkční období, celkem tedy pět let.

Summit se věnoval i unijní ekonomice. "Věci se zlepšují, a to v každé členské zemi Evropské unie. Je to důkaz, že naše hospodářské strategie jsou správné," připomněl před novináři Tusk. Prioritou podle něj zůstává snaha o tvorbu nových pracovních míst, což má pomoci snížit nerovnosti a vzít vítr z plachet sílícím populistickým hnutím v různých zemích unie.