Valletta - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes na Maltě odsouhlasili kroky, kterými chtějí zastavit cesty afrických migrantů z Libye do Itálie. Účastníci summitu dali také najevo, že si přes určité obavy z vyjádření nového amerického prezidenta Donalda Trumpa přejí udržet dobré strategické vztahy přes Atlantik.

Základem evropského plánu na zastavení migrační trasy, kterou loni do unie dorazilo přes 180.000 lidí, je podpora bezpečnostních složek mezinárodně uznané libyjské vlády národní jednoty, především její pobřežní stráže. EU také předpokládá pomoc s ochranou jižní hranice či budováním odpovídajících záchytných opatření a návraty migrantů přímo z Libye rozvrácené konflikty.

Šéfové ostatních států a vlád dnes také ocenili memorandum o porozumění, které s kabinetem Fáize Sarrádže ve čtvrtek uzavřela italská vláda a které je podle italského premiéra Paola Gentiloniho "oknem příležitosti". Jak ale upozornil například francouzský prezident François Hollande, je předpokladem celkové realizace evropských plánů také úspěšný proces politického smíření v Libyi, který umožní vládě konsolidovat svou působnost na celém území státu.

Deklarace o uzavření migrační trasy centrálním Středomořím měla být klíčovým vzkazem dnešního jednání a demonstrací unijního úsilí skutečně migraci zastavit. Debaty o tématu se účastnila i premiérka Británie, Theresa Mayová, věc tedy řešili zástupci všech 28 zemí unie. Dnes večer pak už šéfové států a vlád bez Mayové debatují o budoucnosti unie o 27 členech, poté co se Británie rozhodla EU opustit. Hovoří o obsahu prohlášení, které má spatřit světlo světa 25. března při příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv, základního kamene evropské integrace.

Ačkoliv vztahy mezi EU a Spojenými státy nebyly oficiální součástí programu schůzky, bylo jasné, že se první summit po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu tomuto tématu nevyhne. Na tiskových konferencích pak evropští politici od Josepha Muscata, předsedy vlády Malty, po německou kancléřku Angelu Merkelovou zdůrazňovali zájem Evropy na pokračujících dobrých vztazích a strategické obchodní i bezpečnostní spolupráci. EU se prý ale zároveň nehodlá vzdát vlastních hodnot a jejich obrany, a tak v nynější situaci, kdy určité kroky a vyjádření z USA budí obavy či pochyby, se musí unie soustředit na úvahy o své vlastní budoucnosti.

Český premiér Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci podotkl, že změna v Bílém domě a nový přístup americké administrativy k uzavírání obchodních smluv může být pro EU příležitostí. Unie se podle něj může začít uplatňovat na trzích, kde USA na svoji obchodní přítomnost rezignují. Sobotka také zopakoval, že by EU neměla reagovat na Trumpovo zvolení hystericky, i když se USA pod ním budou věnovat víc samy sobě a budou opouštět některé části světa.

Diskusí o budoucnosti EU skončila schůzka špiček zemí unie

Jen necelé tři hodiny věnovali v podvečer diskusi o budoucnosti Evropské unie bez Velké Británie premiéři a prezidenti ostatních 27 zemí bloku. Neformální summit EU v maltské Vallettě tak skončil krátce před 20:00. Podle chorvatského premiéra Andreje Plenkoviče musí politici nyní s veškerou silou vysvětlit evropským občanům a veřejnosti, že unie je úspěšným projektem.

"Tato generace vůdců musí přivést nějaký svěží vítr," prohlásil Plenković při odchodu do kamer. Jiní účastníci schůzky s novináři při odchodu nehovořili, tiskové konference po této části jednání naplánovány nebyly. Maltská schůzka dnes měla demonstrovat trvající jednotu evropských zemí v odhodlání zastavit migraci do Evropy a v nejisté situaci po nástupu nové americké administrativy Donalda Trumpa.

Předseda summitů Donald Tusk na twitteru napsal, že lídři zemí EU dnes začali diskusi o budoucnosti Evropy. "Vývoj na mezinárodní scéně nám připomíná, jak významná a silná EU je," podotkl na internetu.

Poté, co se dnes všech 28 šéfů států a vlád nejprve věnovalo migraci a vztahům s USA, řešili v podvečer už bez britské kolegyně Theresy Mayové, jak bude unie pokračovat, až Britové v roce 2019 z bloku odejdou.

Dnes měla podle unijních představitelů začít diskuse o přípravě dokumentu, označovaného už nyní jako Římská deklarace, který by měl dát jasně najevo, že evropský projekt má smysl a budoucnost.

Hotov má tento text být do 25. března, kdy se špičky unijních zemí sjedou do do italského hlavního města. Připomenou si tam 60. výročí podpisu Římských smluv, základního stavebního kamenu evropské integrace. Podle diplomatických zdrojů ČTK dnes státníci partnerům nabídli každý své představy, co by měla deklarace obsahovat. "Zatím v zásadě neuchopitelné," poznamenal o stavu jednání dobře informovaný diplomat.