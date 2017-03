Brusel - Rozhodnutí, že Donald Tusk bude po dalšího dva a půl roku předsedat Evropské radě, tedy summitům EU, bude zřejmě prvním výsledkem dnešní vrcholné schůzky Evropské unie. Premiéři a prezidenti členských zemí osmadvacítky dnes ale také chtějí upozornit, že Evropa má velký zájem na systému volného obchodu s jasnými pravidly. Výsledkem summitu má být také ujištění, že se EU hodlá s obnovenou intenzitou zabývat v mnoha ohledech se zhoršující situací na západním Balkánu.

Na něm bude ovšem chybět také český premiér Bohuslav Sobotka, který se vrací do Česka na sjezd ČSSD a kterého proto zastoupí jeho slovenský kolega Robert Fico. Sobotka tak vynechá debatu o přípravě další neformální schůzky v Římě. Tam se sjedou 25. března, aby si připomněli 60. výročí podpisu Římských smluv, jednoho ze základů evropského projektu a deklarovali, že státy bloku chtějí dál pracovat společně i poté, co Velká Británie z unie odejde. V pátek se nečekají žádné konkrétní závěry.

Jednání unijních lídrů se poprvé koná v nové budově s názvem Europa a ve čtvrtek začne setkáním s novým předsedou europarlamentu Antoniem Tajanim.

Poté jednací místnost opustí Tusk a prezidenti a premiéři budou řešit, zda mu prodlouží mandát i pro druhé období do konce listopadu 2019. Nynější mandát mu končí na konci května. Tuto část diskuse bude řídit maltský premiér Joseph Muscat, jehož země nyní EU předsedá.

Tusk má podle diplomatů jasnou podporu naprosté většiny členů Evropské rady a je tedy velmi pravděpodobné jeho potvrzení ve funkci. Formálně k tomu stačí souhlas kvalifikované většiny členských zemí unie.

Situace je ale zajímavá, neboť Varšava kvůli domácímu politickému dění bývalého polského premiéra Tuska odmítá a nominovalo jako protikandidáta europoslance Jacka Saryusze-Wolského. Premiérka Beata Szydlová rozhodnutí v dopise ostatním účastníkům summitu zdůvodnila tím, že Tusk několikrát porušil svůj "evropský mandát", když se zapojil do "vyhrocených" sporů na národní úrovni. V dopise jej dokonce obvinila z pokusu o svržení polské vlády neparlamentní cestou.

Diplomaté ale doplňují, že ostatní členské země buď Tuska přímo podporují či si přinejmenším toto téma nepřejí vyhrocovat. Saryusze-Wolského navíc v zásadě diskvalifikuje také fakt, že nikdy nebyl předsedou vlády. Polský europoslanec se podle očekávání ani premiérům a prezidentům nepředstaví se svou představou o výkonu funkce. Maltské předsednictví dnes potvrdilo, že mezi nimi není jednomyslná shoda na jeho pozvání.

Po konci této části diskuse se Tusk opět ujme řízení summitu, který se bude věnovat hospodářské problematice, především vnitřnímu trhu a obchodu, kdy unie hodlá potvrdit, že je pro ni dál důležitý volný obchod podle jasných pravidel.

Z českého pohledu je úspěchem, že návrh závěrů, který má ČTK k dispozici, zmiňuje také problematiku dvojí kvality potravin na trzích zemí ze střední a východní Evropy. Na téma nedávno upozornili premiéři visegrádské skupiny.

Před večeří budou šéfové států a vlád bloku diskutovat také o migraci, kde by ale měli především zhodnotit pokrok od poslední neformální schůzky v maltské metropoli Vallettě. Obšírněji se migrační problematikou má zabývat až vrcholné jednání EU v červnu.

Summit ještě stručně potvrdí, že asi 17 či 20 států EU směřuje k ustavení úřadu evropského veřejného žalobce v režimu takzvané posílené spolupráce poté, co se nepodařilo na věci nalézt konsensus všech unijních zemí. Na vzniku úřadu, který má vyšetřovat porušování finančních zájmů unie, má zájem také Česká republika.

Při večeři by pak měli šéfové států a vlád diskutovat o posilování evropských schopností v oblasti obrany a bezpečnosti. Téma do detailů v pondělí probírali na společném jednání ministři obrany a zahraničí členských zemí bloku.

Významný signál má vyslat závěrečné téma summitu, který by měl upozornit na trvající evropský zájem o dění na západním Balkáně. Diplomaté upozorňují, že v hlavních městech i v evropských institucích roste znepokojení z vývoje v oblasti v posledních měsících.

Připomínají rostoucí napětí uvnitř tamních zemí i mezi nimi a sílící vliv "třetích hráčů", tedy především Ruska, ale třeba také Turecka. Schůzka má proto upozornit, že EU na tyto často kandidátské země nezapomněla a má o dění v oblasti trvající zájem.

Česko podpoří Tuska do čela Evropské rady i pro další období

Česko podpoří Donalda Tuska do funkce předsedy Evropské rady i pro další funkční období. Vláda je podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) s jeho dosavadní prací "v zásadě spokojena". Tuskovo potvrzení ve funkci je velmi pravděpodobné, podle ministerského předsedy je hlavním favoritem volby.

"Podle informací, které jsou v tuto chvíli k dispozici, má Tusk mezi členskými státy širokou podporu," řekl dnes senátorům Sobotka, když mluvil o pozicích Česka pro čtvrteční evropský summit v Bruselu.

Někdejšímu polskému premiérovi za nyní opoziční Občanskou platformu Tuskovi končí mandát v čele Evropské rady koncem května. Pokud by byl znovu zvolen, Evropské radě by předsedal do konce listopadu 2019.

"Jsme v zásadě spokojeni s prací Donalda Tuska ve funkci předsedy Evropské rady. I při velmi složitých jednáních se Tusk ukázal jako nestranný předseda, jako někdo, kdo je schopen přispět k nalezení kompromisu, kdo členské státy nerozděluje a jemuž jde o dobro unie jako celku," řekl Sobotka.

Tuska odmítá polská vláda strany Právo a spravedlnost, navrhla nahradit ho jiným Polákem, poslancem Evropského parlamentu Jackem Saryuszem-Wolským. Podle Sobotky se nominace uskutečnila z vnitropolitických důvodů.