Brusel - Pokud Velká Británie formálně oznámí svůj záměr odejít z EU do konce března tak, jak slíbila, mohl by se mimořádný summit unie k brexitu konat okolo 6. dubna. Novinářům to po dnešní neformální schůzce ostatních 27 zemí bloku řekli například německá kancléřka Angela Merkelová či slovenský premiér Robert Fico.

Vláda premiérky Theresy Mayové slíbila spustit vyjednávání podle článku 50 lisabonské smlouvy o fungování institucí EU do konce měsíce. Její časový plán však narušily komplikace s přijímáním potřebného zákona v britském parlamentu.

Merkelová dnes novinářům řekla, že pokud Londýn brexit spustí příští týden, odehraje se summit 6. dubna. Pokud se tak stane později, příslušným způsobem se posune i termín schůzky evropských premiérů a prezidentů.

Někteří diplomaté už ale nyní nečekají, že by Londýn příslušný proces spustil před další neformální schůzkou 27 zemí bloku, které se sejdou 25. března v Římě. Tam se "zbytková unie" chystá předvést jednotu a odhodlání v integračním projektu pokračovat dál ve zmenšené sestavě.

Pokud se Britové s oznámením proti předpokladům zpozdí ještě více, mohl by se následný mimořádný summit unie uskutečnit třeba až na začátku května, naznačil dnes Fico.

Podle šéfa unijních vrcholných schůzek Donalda Tuska je EU na britské oznámení připravena reagovat do dvou dnů. "Na celou proceduru jsme velmi dobře připraveni," poznamenal.

Evropští protihráči Londýna ve "výstupních" rozhovorech se po britském oznámení musí sejít, aby dali politické pokyny vyjednávacímu týmu EU vedenému někdejším eurokomisařem Michelem Barnierem.

Dosud nikdy nevyzkoušený proces počítá s dvouletou lhůtou na dojednání podmínek britského odchodu z bloku. Obě strany ale také mají zájem dohodnout přesnou podobu následných vztahů mezi EU a Británií a případně přechodná pravidla.