Praha - Páteční neformální summit Evropské unie by se měl v otázce migrace věnovat především zamezení přesunu uprchlíků z Libye do Itálie. Novinářům to dnes před odletem na jednání na Maltě řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Předseda české vlády neočekává, že by se debatovalo o povinných kvótách. Pokud by na ně došlo, vláda je nadále nepodporuje. Mluvit se bude i o vztazích Evropské unie a Spojených států po nástupu prezidenta Donalda Trumpa a odchodu Británie z unie, dodal Sobotka.

Sobotka novinářům řekl, že summit se soustředí na migraci ve Středomoří. "Cílem je dohodnout se na opatřeních, která zastaví migraci mezi Libyí a Itálií," řekl. Klíčové podle něj je, že už se lze opírat o spolupráci s tamní vládou.

Nová opatření by měla zajistit, aby Libye byla schopna zamezit příchodu migrantů do země přes svou jižní hranici, ale také bránit pašerákům na severu v cestě do Evropy. Je podle něj nutné si vzít příklad z toho, jak se podařilo snížit počet migrantů na balkánské trase.

Premiér neočekává debatu o kvótách. "Musíme se nejprve věnovat zajištění vnějších hranic. Předpokládám, že to bude hlavní téma. Jinak platí postoj české vlády, že nepodporujeme debatu o jakýchkoliv kvótách," dodal.

Mluvit se bude i o vztazích s USA, řekl Sobotka. S ostatními se o svůj názor podělí britská premiérka Theresa Mayová, která už se s novým americkým prezidentem Trumpem sešla. "Je v zájmu EU, aby se udržely dobré vztahy," uvedl. Za důležité ve vzájemných vztazích označil především obchod a bezpečnost.

Během třetí části summitu se bude jednat o koordinaci postupu evropských zemí při jednání o ochodu Británie z unie. I když ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nedávno hovořil o tom, že Česko by mělo vést samostatná jednání s Británií, Sobotka trvá na tom, že je nutné jednat společně s ostatními.